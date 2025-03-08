Ночью российские войска нанесли по городу три удара.

В результате российских обстрелов города Доброполье Донецкой области вечером, 7 марта, по меньшей мере пять человек погибли и 15 получили ранения. Как сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в результате ударов повреждены четыре многоэтажки.

"По меньшей мере 5 человек погибли и 15 ранены - таковы предварительные последствия ударов по Доброполью. Уже ночью российские войска нанесли по городу три удара. По предварительной информации, повреждены четыре многоэтажки. Окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже. Сейчас же на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все ответственные службы", - уточнил он.

Также россияне в очередной раз атаковали Одессу.

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"Враг снова нанес массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы. Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал глава ОВА Олег Кипер.

Удары РФ по Украине

Вечером, 5 марта, российская баллистическая ракета попала в пятиэтажный отель в жилом квартале Кривого Рога. В рузьтате удара погибли 4 человека, ранения получил 31 человек, в том числе 13-летняя девочка.

Буквально перед российским ракетным ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США, Великобритании.

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