Полиция и спасатели сообщили детали комбинированного удара оккупантов по центру города.

Количество погибших в результате российских ударов в Доброполье Донецкой области возросло по меньшей мере до 11, еще 30 человек ранены, сообщают Государственная служба чрезвычайных ситуаций и Национальная полиция.

Россияне ударили по центру Доброполья вечером 7 марта. Повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину. Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м", - отметили в ГСЧС.

Видео дня

По данным полиции, среди раненых - 5 детей. Россияне нанесли по городу комбинированный удар, предварительно, ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БпЛА "Герань-2".

Атака на Доброполье

Как сообщал УНИАН, ночью стало известно, что в результате российских обстрелов города Доброполье Донецкой области вечером, 7 марта, по меньшей мере четыре человека погибли и многие получили ранения. Как сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в результате ударов повреждены четыре многоэтажки.

"Враг снова нанес массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы. Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал глава ОВА Олег Кипер.

Вас также могут заинтересовать новости: