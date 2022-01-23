Новые рецепты, отвечающие нормам питания учеников, помогут школам создавать разнообразные уникальные меню.

В Украине для школьных столовых появится рецептурный сборник, по которому можно будет приготовить 500 блюд.

Об этом сообщил разработчик нового питания в украинских школах, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко, пишет "Обореватель".

По словам Клопотенко, новые рецепты, отвечающие нормам питания учеников, помогут школам создавать разнообразные уникальные меню.

"Работая над реформой школьного питания мы увидели потребность поваров в увеличении выбора блюд, которые уже соответствуют новым стандартам, для возможности формирования меню школами", - отметил Клопотенко.

Конкретные названия блюд Клопотенко не назвал, отметив только, что они находятся в разработке. Он уточнил, что в сборник с рецептами войдут 160 уже утвержденных блюд и еще 340 новых, которые будут соответствовать нормам калорийности, белков, жиров и углеводов.

Кроме того, считает ресторатор, включение в меню лучших блюд кухонь мира, в том числе украинской, будет способствовать развитию общей гастрономической культуры.

Технологические карты и другие документы по новым блюдам команда Клопотенко планирует передать на экспертизу в Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМН и Госпродслужбы уже этой весной.

Выход готового сборника запланирован к середине 2022 года.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января школы окончательно перешли на новый стандарт питания, реформа школьного питания заработала в полной мере. В школах внедрили новое меню оно состоит из 160 блюд. Предполагается, что рацион учеников станет более сбалансированным и разнообразным.

Также, в школьных буфетах запрещается продавать ряд продуктов, в частности сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли.

Однако не всем детям нравятся необычные блюда. Разработчик нового питания в украинских школах Евгений Клопотенко объяснил причины этого и дал несколько советов родителям, как действовать.

Клопотенко напомнил, что согласно новым правилам, в рационе школьного питания должно быть меньше хлеба, соли и сахара и больше овощей, фруктов и мяса.

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