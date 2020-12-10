Согласно регламенту, все учебные заведения должны иметь внутренние санитарные узлы, а ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от школ, должны быть обеспечены транспортом для подвоза к ним.

С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу санитарный регламент для заведений общего среднего образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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В контексте борьбы с коронавирусом, в частности профилактики здорового образа жизни, он отметил, что этот здоровый образ жизни должен закладываться и в учебных заведениях.

"Достаточно большое количество детей сегодня после учебных заведений имеет ожирение, имеет низкую физическую подвижность, которая влияет на появление неинфекционных заболеваний, имеет другие проблемы, которые нужно решать", - отметил Ляшко.

По его словам, Минздрав уделяет значительное внимание вопросу улучшения детского здоровья.

Говоря о ключевых особенностях этого санитарного регламента, Ляшко рассказал, что ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза в школы.

Все работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры, а в случае нарушения их сроков прохождения они не должны допускаться в школу и не привлекаться к образовательному процессу.

"Аренда школ не под образовательные потребности четко запрещена. Также четко установлены требования к благоустройству территории школ и установлено, кто несет ответственность, и кто должен следить за соблюдением этих норм", - подчеркнул Ляшко.

Кроме того, добавил он, Минздрав разрешил использовать в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети Интернет. В случае, если используется беспроводное подключение, то есть роутер и Wi-Fi, оно должно быть на высоте не менее 2 м от пола, и выключаться во внеучебное время.

Установлены также требования к оборудованию, которое используется в учебных заведениях, поскольку предыдущие нормы действовали еще с 2001 года.

Так, согласно новым нормам, экран персональных компьютеров должны быть не меньше 15 дюймов. Если же используются ноутбуки, то экран может быть 14 дюймов, но отдельно еще должна быть мышка и клавиатура.

"В каждом учебном заведении предполагается как минимум 2-3 размера соответственно промаркированной мебели. А также, для того, чтобы профилактировать нарушения осанки, чтобы не было сколиозов, надо не только подбирать мебель по росту, также предложено не менее двух раз в год пересаживать учеников в другие ряды", - отметил Ляшко и объяснил, что это будет профилактикой нарушения осанки, зрения и слуха.

Учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангиной, рекомендуется размещать в третьем ряду от окна, то есть ближе к внутренней стене.

Также санитарным регламентом прописано, что могут быть разрешены и должны быть в каждом учебном заведении внутренние санитарные узлы.

"Потому что у нас до сих пор каждая десятая школа имеет внешние туалеты. И это приводит к тому, что в XXI веке мы подвергаем детей при таких температурных условиях возможности возникновения урологических и мочеполовых проблем со здоровьем", - констатировал чиновник и подчеркнул, что владельцы заведений и органы местного самоуправления должны обустроить там внутренние теплые туалеты.

Кроме того, меняются подходы к организации питания: "Разрешается сегодня в школах организовывать кейтеринг".

Ляшко отметил, что кейтеринг должен отвечать всем принципам и требованиям безопасности и качества пищевых продуктов.

Также санитарный регламент при организации питания закладывает "основные принципы именно здорового питания". В частности, установлен ряд ограничений к продуктам, это касается содержания соли, сахара, жиров, а также учитываются тенденции здорового питания на подходах Всемирной организации здравоохранения.

В то же время, санитарным регламентом в школьных буфетах и ​​автоматах запрещается продавать снэки: чипсы, сухарики, попкорн; мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу; некоторые сладости и прочее.

Определенная группа пищевых продуктов должна быть в ежедневном школьном рационе учащихся, например, злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

"Впервые на нормативно-правовом уровне урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями. Теперь в случае, если у ребенка есть справка от семейного врача или педиатра о том, что он имеет определенные диетические потребности, то владелец заведения вынужден и обязан организовать отдельное питание именно для этого ребенка с учетом диетических потребностей", - подытожил главный санитарный врач Украины.

Реформа питания в школах Украины: что известно

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Автор: Татьяна Поляковская