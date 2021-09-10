Родители школьников отмечают, что цены на обеды выросли, а вот качество еды лучше не стало.

С 1 сентября начался новый учебный год в школах Украины с новыми правилами питания для детей. Родители отмечают, что хоть питание стало дороже, но не лучше.

Об этом свидетельствуют сообщения родителей в Facebook-группе "Батьки SOS".

Одной из первых обратила внимание на высокие цены на еду в школах депутат Полтавского городского совета Виктория Лоза.

Читайте такжеПолезный перекус: что приготовить ребенку с собой в школу"На первый взгляд, все прилично. Расспросила детей, родителей, они говорят, что качество их, в принципе, удовлетворяет: "Есть можно". Обычная пища, и бывает в столовых. Но стоит обратить внимание на цены, и милая картинка в одно мгновение бесследно исчезает", - говорится в сообщении в Facebook.

Она отметила, что только обед стоит 35 гривен.

Яйцо. Его стоимость в меню - 4 гривны 50 копеек. В "АТБ" десяток яиц в среднем стоит 28-30 гривен, самые дорогие, для гурманов и эстетов - по 37 гривен. Значит, стоимость одного - всего 3 гривны. С какого такого осеннего тумана сталкивались еще 1 гривна 50 копеек? Навар на ровном месте! Крупа пшеничная. Килограмм они покупают за 14 гривен. А стоимость килограмма сваренной из этой крупы каши - 42 гривны 40 копеек. Огурец. Стоимость 100 граммов в меню - 3 гривны 32 копейки. В "АТБ" столько же будет стоить 1 гривну 95 копеек. Груша. За 100 грамм - 5 гривен 25 копеек. В "АТБ" - 4 гривны 39 копеек. Сок. 180 граммов - 7 гривен 24 копеек. Если взять "Садочок" в магазине, то получается 3 гривны 62 копеек за этот же объем!, - возмутилась девушка.

Также она предоставила фото завтраков и обедов. На снимках видно салат из капусты, вареное яйцо, половинка груши, кусочек подгоревшей запеканки и какао на молоке. Еда выглядит не просто не аппетитно, но и немного пугающе. Видимо из-за этого дети и не стали ее есть.

На других фото видно, что на завтрак давали детям рисовую кашу с курицей, которую в меню назвали пловом, - 17,53 гривны, несколько кусочков помидора и пара кусочков огурца – 3,66, ломтик хлеба – 0,74 гривны, яблоко – 11 гривен и узвар - чуть больше 2 гривен.

На обед меню сильно не изменилось – суп картофельный с бобовыми – 6,11 гривны, каша из булгура – 4,05 гривны, рыбные тефтели -12,8 гривны за штуку, помидор, ломтик хлеба резко подорожал до 1,73, яблоко и сок.

В одном из вариантов меню включена котлета из куриного филе стоимостью 17,35 гривны, что крайне возмутило пользователей соцсети.

Это далеко не единственный случай. Родители массово жалуются в группе, что ситуация с питанием в школах никак лучше не стала.

Алена Олексюк пишет, что бесплатные завтраки убрали совсем, а обеды по 50 гривен.

Мария Стадник отметила, что в их школе ситуация ухудшилась. Детям дают чай и компот без сахара и яблоко, а обеда нет и вовсе. Детям приходится брать еду из дома, чтобы перекусить

Алина Душко из Северодонецка также жалуется, что ребенок ничего не ест в школе, потому что еда не вкусная, без соли, одни каши и те без масла.

Чай без сахара одно, а манная каша солёная - это как? Отвратительное питание, дети домой приходят голодные. Завтраки бесплатные еще, так как начальная школа, обеды 15 гр. Мне кажется на зоне лучше кормят, - пожаловалась Катя Глущенко.

На высокую стоимость жалуется и Оля Скворцова. По словам, обед в школе обходится в 45 гривен, а в детском саду еще выше – 65-75 гривен.

А вот Юлианна Нестеренко отметила очень маленькие порции в школах. По ее словам, творожная запеканка размером со спичечный коробок и четвертая часть банана в кожуре, но хотя бы вкусно.

Еще хуже обстоит ситуация с питанием детей-льготников. По словам Марьяны Лещак, порции очень маленькие.

На первом фото видно ломтик хлеба, примерно ложка огуречного салата и две "котлеты" в соусе.

На втором фото видно ломтик хлеба, немного риса, котлета и немного салата из капусты.

При этом цены в меню не всегда самые низкие. Здесь есть и блинчики за 26 гривен и битки по 20 гривен.

Кроме того, Людмила Савчук обнародовала фото обеда для ребенка-льготника в Каменском в лицее №1. На тарелке одиноко лежит оладушек или что-то на него похожее и стакан то ли морса, то ли сока – это больше напоминает легкий полдник, чем на обед.

В то же время не во всех школах все плохо с питанием детей. Анна Рожок опубликовала фото из столовой школы №332 в Киеве. На тарелках видно картофельное пюре, котлету, кусок огурца, кашу, салат и небольшой кусок запеканки, а также два вида хлеба. В чашках видимо компот, сок или чай.

Реформа питания в школах Украины

Из-за массовых жалоб на еду в школьных столовых, а в некоторых случаях и массовых отравлений, в Украине решили изменить подход к питанию детей. Проект запустили еще в августе прошлого года. Меню разработал известный украинский повар Евгений Клопотенко, а курирует проект первая леди Елена Зеленская.

С сентября текущего года в школах ввели новое меню. Оно состоит из 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.

Основная цель – сделать еду в украинских школах полезней, вкусней и разнообразней. В целом реформа предусматривает "модернизацию" состава школьного меню, рецептуры приготовления, а также формы организации питания учеников.

Согласно новому санитарному регламенту, рацион в школах должен быть разнообразным и обязательно включать зерновые, картофель, фрукты, овощи, молоко, молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, орехи, бобовые, а также жиры. При этом должны быть исключены сосиски, колбасы, продукты с излишним содержанием соли, сахара и трансжиров.

По словам министра образования и науки Сергей Шкарлета, на 23 июня только 40% школ готовы к введению новых норм питания, а с 1 января 2022 года уже все школы должны ввести новые нормы.

Автор: Анастасия Горбачева