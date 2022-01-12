Клопотенко напомнил, что согласно новым правилам, в рационе школьного питания должно быть меньше хлеба, соли и сахара и больше овощей, фруктов и мяса.

С 1 января 2022 года в школах Украины начали готовить для школьников по новому меню. Однако не всем детям нравятся необычные блюда.

Разработчик нового питания в украинских школах, кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко в Facebook объяснил причины этого и дал несколько советов родителям, как действовать.

Читайте такжеВ Украине презентовали платформу о здоровом питании в школах: что это и для когоКлопотенко напомнил, что согласно новым правилам, в рационе школьного питания должно быть меньше хлеба, соли и сахара и больше овощей, фруктов и мяса.

Родителям, чьи дети недовольны школьной едой, он прежде всего рекомендует:

проверить, насколько столовая придерживается новых норм - это можно сделать по ссылке. Если еда не соответствует прописанным там тезисам – это нарушение, говорит эксперт;

если школьные повара резко отказались от сахара и соли, то это также является нарушением, поскольку предусмотрен плавный переход с постепенным их сокращением, говорит Клопотенко;

родители должны убедиться, если в школе декларируют, что готовят по меню Евгения Клопотенко, то еда соответствует его рецептам - это можно сделать по ссылке.

При выявлении нарушений, Клопотенко советует попросить разъяснений у администрации школы. Если решить проблему не удалось, следует обратиться в Госпродпотребслужбу. Для подобных обращений создан специальный чат-бот в Телеграмме: @derzhspozhivsluzhba_bot.

Напомним, в Украине с 1 января закончился переходный период обновления процесса закупок и освоения новых технологий приготовления блюд в школьных заведениях. Сейчас реформа школьного питания должна заработать в полной мере.

Как сообщал УНИАН, 28 июля 2021 года Кабинет министров утвердил изменения в нормах питания в учебных заведениях с целью повышения пищевой ценности рациона.

18 августа 2021 года Кабинет министров принял решение об установлении переходного периода введения норм питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха, а также моратория по применению штрафных санкций по результатам проверок, проведенных до 1 января.

С сентября в школах внедрили новое меню оно состоит из 160 блюд. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.