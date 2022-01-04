В школьных буфетах запрещается продавать ряд продуктов, в частности сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли.

В Украине с 1 января закончился переходный период обновления процесса закупок и освоения новых технологий приготовления блюд в школьных учреждениях. Сейчас реформа школьного питания должна заработать в полной мере.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

В частности, теперь все школьные учреждения обязаны при формировании меню уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза, увеличить количество фруктов до 100 г и уменьшить количество хлеба на один прием пищи. А также увеличить в рационе школьников количество мяса птицы и молочных продуктов.

Примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды.

Читайте такжеВ Украине 25% школьных меню не соответствует нормам натурального питания

Вместе с тем, в школьных буфетах запрещается продавать сладкие хлебобулочные изделия, газированные напитки, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

Как сообщал УНИАН, 28 июля 2021 года Кабинет министров утвердил изменения в нормах питания в учебных заведениях с целью повышения пищевой ценности рациона.

18 августа 2021 года Кабинет министров принял решение об установлении переходного периода введения норм питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха, а также моратория по применению штрафных санкций по результатам проверок, проведенных до 1 января.

С сентября в школах внедрили новое меню оно состоит из 160 блюд. Предполагается, что рацион учащихся станет более сбалансированным и разнообразным.

Вас также могут заинтересовать новости: