Президента просят обратиться к ВРУ с просьбой принять законопроект и установить сроки для демобилизации.

Петиция на сайте президента Украины с требованием разрешить демобилизацию в Украине через 18 месяцев с момента мобилизации собрала более 25 тысяч подписей. Теперь она должна быть рассмотрена главой государства Владимиром Зеленским.

Автор петиции, нардеп Алексей Гончаренко отмечает, что некоторые украинские военные уже больше года находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, поэтому существует необходимость урегулировать сроки.

"Неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных. Следует учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток. Получается, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты – но эти люди без четко прописанных прав и сроков службы пока не могут положиться на государство и общество", – отмечается в петиции.

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Сейчас в парламенте зарегистрирован законопроект №9142. Он предлагает, чтобы граждане Украины имели право на демобилизацию через полтора года после мобилизации и чтобы тем, кто демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации, предоставлялась отсрочка от призыва на пять лет.

"Просим Президента Украины обратиться к Верховной Раде, чтобы безотлагательно рассмотреть предложенный законопроект и установить сроки для демобилизации", – резюмируют в петиции.

Демобилизация в Украине - что стоит знать

Верховная Рада Украины продолжила до конца мая действие военного положения и мобилизацию, которые действуют с февраля 2022 года. В условиях действия военного положения и мобилизации выезд военнообязанных мужчин за границу запрещен (однако есть исключения). Призваться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Призыва не подлежат 15 категорий граждан, также есть те, кто тимачево освобожден от мобилизации.

В то же время возможность освободиться от службы до окончания военного положения не предусмотрена, но есть возможность взять отпуск.

Ранее петиция к президенту о демобилизации по желанию украинских военных, которые отслужили один год, собрала 25 тысяч подписей. Президент Зеленский в ответе на нее напомнил, что демобилизовать могут только: по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда или по определенным названным законом уважительным причинам. В то же время он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "комплексно проработать" затронутые в петиции вопросы.

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