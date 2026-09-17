Силы обороны уничтожили две вражеские пусковые установки С-400, которые могли атаковать Киев

Кроме того, украинские защитники нанесли удары по местам запуска дронов, которые захватчики запускали из оккупированного Донецка.

В Брянской области России удалось поразить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400. Ракетами с этих установок российские захватчики, вероятно, обстреливают Киев.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, 16 сентября и в ночь на 17 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора.

"В районе Выгоничей Брянской области РФ поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400", - говорится в сообщении.

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Как известно, российские захватчики обстреливают Киев, в том числе, с этих установок.

Кроме того, в районе временно оккупированного города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА противника.

В Кураховке и Новой Марьевке в Донецкой области, а также в Луганске поражены склады материально-технических средств оккупантов.

Вместе с тем, в Стрелковом Херсонской области и Дружном в Луганской области были поражены районы сосредоточения живой силы противника.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", – заявили в Генштабе.

Российское оружие против Украины - что известно

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявил, что партнеры ограничивают Украину в данных, которые могли бы спасти от С-400. В частности, российские захватчики используют такие классические системы противовоздушной обороны, как С-400, для нанесения удара по Украине благодаря эффекту неожиданности.

В то же время в ночь на 17 сентября враг атаковал Украину ракетами различного типа, в том числе баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400/KN-23" из Брянской и Воронежской областей РФ.

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