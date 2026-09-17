Журналисты выявили серию совместных зарубежных поездок министра, его любовницы и матери возлюбленной Владимира Путина, которые совершались на частных самолетах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его любовница Светлана Полякова неоднократно отдыхали за границей вместе с Любовью Кабаевой – матерью возлюбленной российского диктатора Владимира Путина. Об этом 17 сентября сообщило агентство со ссылкой на еще не опубликованное расследование издания "Проект".

Журналисты исследовали связи представителей российского руководства между собой и с крупными предпринимателями. Для этого они, в частности, использовали данные из базы пересечения границы.

По данным журналистов, Любовь Кабаева, Сергей Лавров и Светлана Полякова дважды вместе посещали Хорватию – в 2017 и 2018 годах. В 2021 году они также летали в Турцию.

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Для этих поездок использовались дорогие бизнес-джеты. Одним из самолетов, по данным расследования, регулярно пользовался президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

Во время некоторых перелетов к компании также присоединялись семьи предпринимателей Виталия Мащицкого и Александра Чигиринского.

Агентство отмечает, что журналисты таким образом обратили внимание на связи Лаврова и матери возлюбленной Путина с крупными предпринимателями, которые могли финансировать дорогостоящие зарубежные поездки.

Полякова и Кабаева также путешествовали без Лаврова

Журналисты утверждают, что Светлана Полякова и Любовь Кабаева поддерживают дружеские отношения.

Они дважды вместе летали в Италию – в 2016 и 2018 годах. При этом использовали самолет, на котором летает Татьяна Юмашева, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина.

В 2019 году Полякова и Кабаева вместе посетили Хорватию. Во время этой поездки с ними также была Лейсан Кабаева – младшая сестра возлюбленной Путина.

Лавров – последние заявления

Отдельно журналисты обратили внимание на длительное пребывание Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел России. Он остается единственным членом российского правительства, занимающим свою должность уже 22 года.

Кроме того, накануне выборов в Государственную думу России, которые начнутся 19 сентября, Лавров стал одним из лидеров списка партии "Единая Россия".

На днях Лавров пригрозил Европе, что ее война с РФ, если она начнется, будет "очень короткой".

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