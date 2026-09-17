Сколько ядерного оружия у КНДР и куда оно может долететь: анализ Defence Express

Северная Корея получает набор готовых ядерных технологий в обмен на отправку своих войск для участия в войне против Украины.

В настоящее время, согласно большинству оценок, Северная Корея имеет в своём арсенале 60 готовых к использованию боеспособных ядерных зарядов, количество которых с 2022 года увеличилось втрое. В то же время в министерстве обороны Южной Кореи не исключают, что КНДР может иметь в арсенале в общей сложности 80–120 зарядов.

Как отмечают аналитики Defence Express, часть из этих зарядов – термоядерные. Официально объявленное самим Пхеньяном наличие такого оружия подтверждается испытаниями 2017 года. Тогда был зафиксирован подземный взрыв мощностью более 100 кт.

Эксперты отмечают, что о появлении ядерного оружия в КНДР известно. В целом это стало возможным благодаря получению контрабандных поставок из Пакистана через сеть, созданную разработчиком ядерного оружия Абдулой Кадиром Ханом.

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В то же время, удалось ли КНДР совершить качественный скачок к термоядерным зарядам, еще предстоит выяснить.

Аналитики обратили внимание, что, по данным украинской разведки, Северная Корея получает набор готовых ядерных технологий в обмен на отправку своих войск для войны против Украины в Пхеньян. В частности, речь идет о технологиях в сфере тактического ядерного вооружения и систем запуска баллистических ракет с подводных лодок.

При этом эксперты подчеркивают необходимость обратить внимание на баллистические ракеты КНДР, которые могут нести ядерное оружие.

В частности, вся территория Южной Кореи находится в зоне досягаемости баллистических ракет KN-23, даже первая версия которых, Hwasong-11A, имела дальность 450–690 км. А вот до любой точки США КНДР может дотянуться своей межконтинентальной баллистической твердотопливной ракетой Hwasong-19, в которой легко угадывается российский "Ярс", или жидкотопливной Hwasong-17, в которой прослеживается решение, заимствованное у РС-28 "Сармат".

Сотрудничество КНДР и России – последние новости

Как сообщал УНИАН, по оценке Института изучения войны (ISW), на Сумском или Харьковском направлении северокорейские военные могут заменить часть российских подразделений, чтобы те смогли переместиться в район Лимана. Источник, информирующий о деятельности российской группировки войск "Север", 16 сентября сообщил, что часть российских сил на севере Украины может покинуть свои позиции, чтобы поддержать оборону россиян в районе Лимана. По его словам, на их место могут зайти северокорейские военные.

Источник утверждает, что некоторые северокорейские офицеры уже действовали "за проволокой" (вероятно, имея в виду международную границу), чтобы получить опыт и провести разведку.

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