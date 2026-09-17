Ресторан с двумя звездами Michelin подал в десертах 49 тысяч муравьев: его оштрафовали

Владельца ресторана Evett в Сеуле оштрафовали на 15 миллионов вон, а компанию, управляющую заведением, – еще на 10 миллионов вон. Причиной стало нарушение закона о гигиене пищевых продуктов из-за использования муравьев в блюдах, пишет BBC.
Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи выявило нарушение после того, как обнаружило в интернете отзывы посетителей с фотографиями блюд ресторана.
Выяснилось, что владелец добавлял в отдельные десерты по 3–5 муравьев, чтобы придать им, по его словам, "кислый вкус".
Такую практику в ресторане применяли примерно четыре года. За это время в качестве гарнира использовали около 49 тысяч муравьев. Большинство насекомых импортировали из США, а часть – из Таиланда.
Муравьи запрещены к употреблению
В Южной Корее для употребления в пищу человеком разрешены лишь десять видов насекомых. Среди них есть кузнечики, саранча и некоторые виды шелкопряда, однако муравьев в этом списке нет.
Владелец ресторана заявил, что не знал о запрете, поскольку муравьев употребляют в пищу в других странах.
В то же время суд обратил внимание не только на нарушение правил пищевой безопасности. Анализы показали, что в использованных муравьях уровень тяжелых металлов превышал допустимую норму.
Прокуроры требовали для владельца ресторана одного года лишения свободы и штрафа в 20 миллионов вон. Однако суд учел, что он признал обвинение и ранее не имел судимостей, поэтому назначил денежный штраф.
По данным министерства, муравьев использовали лишь в небольшой части меню, состоящего из 15 блюд. Владелец также утверждал, что посетителей предупреждали о наличии муравьев и предлагали альтернативную начинку.
В то же время этот случай привлек внимание из-за необычной практики ресторана: за четыре года для подачи блюд использовали десятки тысяч насекомых.
Муравьи являются частью кухни различных стран Азии, Африки и Латинской Америки. В Таиланде и Камбодже, в частности, в пищу употребляют муравьев-ткачей и их яйца, а в Колумбии муравьиные королевы считаются деликатесом.