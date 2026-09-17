Ресторан с двумя звездами Michelin подал в десертах 49 тысяч муравьев: его оштрафовали

Оказалось, что эти насекомые не входят в перечень видов, разрешенных к употреблению в Южной Корее.

Владельца ресторана Evett в Сеуле оштрафовали на 15 миллионов вон, а компанию, управляющую заведением, – еще на 10 миллионов вон. Причиной стало нарушение закона о гигиене пищевых продуктов из-за использования муравьев в блюдах, пишет BBC.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи выявило нарушение после того, как обнаружило в интернете отзывы посетителей с фотографиями блюд ресторана.

Выяснилось, что владелец добавлял в отдельные десерты по 3–5 муравьев, чтобы придать им, по его словам, "кислый вкус".

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Такую практику в ресторане применяли примерно четыре года. За это время в качестве гарнира использовали около 49 тысяч муравьев. Большинство насекомых импортировали из США, а часть – из Таиланда.

Муравьи запрещены к употреблению

В Южной Корее для употребления в пищу человеком разрешены лишь десять видов насекомых. Среди них есть кузнечики, саранча и некоторые виды шелкопряда, однако муравьев в этом списке нет.

Владелец ресторана заявил, что не знал о запрете, поскольку муравьев употребляют в пищу в других странах.

В то же время суд обратил внимание не только на нарушение правил пищевой безопасности. Анализы показали, что в использованных муравьях уровень тяжелых металлов превышал допустимую норму.

Прокуроры требовали для владельца ресторана одного года лишения свободы и штрафа в 20 миллионов вон. Однако суд учел, что он признал обвинение и ранее не имел судимостей, поэтому назначил денежный штраф.

По данным министерства, муравьев использовали лишь в небольшой части меню, состоящего из 15 блюд. Владелец также утверждал, что посетителей предупреждали о наличии муравьев и предлагали альтернативную начинку.

В то же время этот случай привлек внимание из-за необычной практики ресторана: за четыре года для подачи блюд использовали десятки тысяч насекомых.

Муравьи являются частью кухни различных стран Азии, Африки и Латинской Америки. В Таиланде и Камбодже, в частности, в пищу употребляют муравьев-ткачей и их яйца, а в Колумбии муравьиные королевы считаются деликатесом.

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