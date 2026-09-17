Трамп пригрозил Европе 'серьезными пошлинами' из-за дружбы с Канадой

Отношения между США и Канадой остаются напряжёнными.

Президент США Дональд Трамп угрожает принять меры, если Европейский Союз примет Канаду в качестве ассоциированного члена, сообщает Politico.

16 сентября американский лидер заявил, что может ответить "серьезными пошлинами", если Канада интегрируется с ЕС до такой степени, которую он сочтет враждебной для США на фоне торговой войны с северным соседом. Он назвал "смешным" то, что Оттава может стать ассоциированным членом, как это ранее в тот же день предложила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Канада – ужасный торговый партнер. Если я сочту это хоть каким-либо враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой многими товарам", – заявил Трамп.

Видео дня

Он допустил возможность одобрения сотрудничества Канады и ЕС, если сочтет, что оно было заключено с "благими намерениями", но предупредил, что в противном случае США могут ввести "очень высокие пошлины против Европы".

Фон дер Ляйен впервые озвучила идею сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС в присутствии премьер-министра Канады Марка Карни. Такое предложение застало европейские столицы врасплох, а канадские лидеры, похоже, дистанцируются от этой идеи. Также остается неясным, что именно предполагал бы статус ассоциированного члена, учитывая, что в законодательстве Евросоюза такого статуса пока не существует.

Заявления Трампа прозвучали на фоне попыток Канады уменьшить свою экономическую зависимость от США в условиях обострения торговой войны между странами. Карни призвал к созданию "уникального альянса" с ЕС, однако воздержался от полной поддержки идеи ассоциированного членства. 17 сентября премьер Канады должен выступить перед Европейским парламентом.

Торговая война между США и Канадой – последние новости

8 сентября Канада ввела пошлины в размере от 15% до 50% на сотни товаров из США. Это был ответный шаг на введенные США пошлины в размере 50% на канадские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов, которые вступили в силу 22 августа. До этого американские и канадские переговорщики неделями пытались достичь соглашения о снижении торговой напряженности – однако сделка сорвалась в последний момент.

В конце августа американский президент Дональд Трамп заявил, что США якобы десятилетиями тянули Канаду на себе, "но больше этого не будет". Он также назвал "клоунами" премьер-министра канадской провинции Онтарио Дага Форда и премьер-министра страны Марка Карни.

Вас также могут заинтересовать новости: