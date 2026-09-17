Рада не поддержала обращение к президенту о лишении Потапа звания народного артиста

В то же время это решение глава государства может принять самостоятельно, без обращения к парламенту.

Верховная Рада Украины не поддержала направление президенту Украины депутатского запроса о лишении почетного звания "Заслуженный артист Украины" Алексея Потапенко (сценический псевдоним Потап).

Как сообщает корреспондент, за направление запроса, авторами которого являются, в частности, народные депутаты Украины Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин, проголосовали лишь 198 нардепов при необходимых 226 голосах.

Не голосовали почти в полном составе фракции, образовавшиеся в результате запрета партии "ОПЖЗ": из "Платформы за жизнь и мир" проголосовал лишь один народный депутат, а из "Восстановления Украины" – ни один. Эту инициативу поддержали 136 народных депутатов из фракции "Слуга народа", 18 – из "Европейской солидарности", 9 – из "Батькивщины", 12 – из "Голоса", 5 – из "Партии "За будущее"", 10 – из "Доверия" и 7 внефракционных депутатов.

Видео дня

Ранее народный депутат Бобровская написала в Facebook, что государство должно реагировать на действия, направленные на неуважение к украинскому языку и культуре, особенно если речь идет о публичных лицах, имеющих государственные награды или знаки отличия.

Она напомнила, что 27 июня 2020 года Указом президента Украины № 254/2020 Алексею Потапенко было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины" (за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие Украинского государства).

"В то же время после начала полномасштабной российской агрессии Потапенко выехал за пределы Украины на постоянное место жительства и, по моему убеждению, своими публичными заявлениями, деятельностью и сотрудничеством с российскими артистами способствует распространению российских нарративов об Украине и дискредитирует Украину за рубежом", – подчеркнула Бобровская.

По её словам, в условиях полномасштабной войны, когда украинские военные, медики, спасатели, полицейские и представители других профессий ежедневно рискуют собственной жизнью ради Украины, особенно важно, чтобы государственные награды не оставались у людей, чья публичная деятельность

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, известный рэпер и продюсер Потап и певица Настя Каменских возмутили сеть новым видео о языке. Не секрет, что артисты уже неоднократно попадали в скандалы, связанные с языком и своей позицией во время войны.

Дуэт опубликовал ролик в Instagram, на котором сначала делает вид, будто корчится от боли, держась за живот. А потом как бы "просит прощения" за то, что общается на русском языке.

При этом под видео они написали, что, мол, совсем забыли, что существует такое понятие, как свобода.

Потап вслед за своей женой Настей Каменских попал в базу "Миротворца". Это произошло после недавнего скандального интервью артистов журналистке Екатерине Гордеевой. Тогда рэпер сделал неоднозначные заявления о своих выездах из Украины во время войны.

На сайте Потапа назвали провокатором и указали следующие причины его внесения в реестр: участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию жизни в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: