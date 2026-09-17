Палата представителей окончательно одобрила законопроект о 'адских санкциях' против России

Сенат одобрил законопроект ещё в августе, поэтому теперь его должны передать на подпись Трампу.

Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект о "адских санкциях" против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Об этом сообщает "Суспильне".

262 конгрессмена проголосовали "за" законопроект, 159 - "против". Сенат одобрил законопроект ещё в августе. После одобрения обеими палатами Конгресса документ будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроект предусматривает санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого теневого флота РФ. В то же время многие лица и структуры, подпадающие под определение документа, уже находятся под американскими санкциями.

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Цель законопроекта, как указано в самом документе, - "лишить Владимира Путина доходов на финансирование войны России против Украины".

Кроме того, документ предоставляет президенту США право вводить пошлину до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа. Это может касаться, в частности, Китая и Индии. Российский экспорт в США будет облагаться пошлиной в 500%.

Администрация также получает широкие полномочия в отношении отсрочек и исключений из санкционного режима. По требованию Трампа в законопроект были включены положения, касающиеся Ирана, в частности продление действующих санкций против этой страны.

Изначально документ продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм. После его смерти в июле законопроект получил его имя. В августе его одобрил Сенат США: "за" проголосовали 86 сенаторов, "против" - 11.

"Адские санкции" против РФ

Комитет Палаты представителей США по вопросам регламента 14 сентября одобрил двухпартийный законопроект, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации из-за её войны против Украины.

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