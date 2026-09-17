'Это было неожиданно': Флэш прокомментировал массированные удары по западным областям

Последние атаки показали, что защита от массированных налетов беспилотников актуальна уже для всех регионов Украины, отмечает Флэш.

Внештатный советник президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов заявил, что последние массированные атаки российских беспилотников стали сигналом для части западных регионов Украины.

Как рассказал Флэш в интервью NV, после ударов к нему начали обращаться представители частных компаний, территориальных общин и местных властей, которые интересуются возможностью создания собственной защиты от дронов.

"Сейчас многие из западных регионов звонят мне и уже начинают думать также о защите. И у меня вопрос: чего так долго ждали?" – рассказал Бескрестнов.

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Он отметил, что представители общин и предприятий спрашивают, что такое перехватчики, где их можно приобрести, как получить соответствующие разрешения и как обучать операторов.

По словам эксперта, значительная работа по защите от "Шахидов" ранее велась в Киеве, центральных и южных регионах Украины. В то же время для части западных областей масштабные атаки беспилотников стали неожиданными.

"Для части запада это было неожиданно", – отметил Флэш.

Он добавил, что теперь в регионах также планируют усилить противодействие беспилотникам, в частности с помощью специальных мобильных групп и радиолокационных станций.

Массированные атаки на запад Украины – главные новости

Напомним, что 12–13 сентября западные регионы страны стали целью масштабной атаки РФ. Взрывы раздавались, в частности, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Винницкой и других областях.

Во Львовской области, в Стрые, один из российских "шахидов" попал в жилой дом, однако не взорвался. Из соседнего здания эвакуировали 13 человек, среди которых был ребенок. Также сообщалось о повреждении здания рядом со школой и возгорании в пустом здании после падения беспилотника.

В Тернополе российские дроны поразили объекты транспортной и промышленной инфраструктуры.

В Ивано-Франковской области был повреждён промышленный объект и выбиты окна в многоэтажном доме. Один человек пострадал.

В Хмельницкой области обломки беспилотника упали на территорию предприятия и вызвали пожар.

Кроме того, российские "Шахеды" атаковали АЗС и пассажирский поезд вблизи границы с Польшей.

В ночь на 12 сентября под ударом оказались вокзалы в Луцке и Ковеле. В Луцке беспилотник поразил пассажирский поезд, а в Ковельской общине сообщали о пяти пострадавших.

В Ровенской области из-за российской атаки часть Дубна и Ровенского района осталась без электроснабжения, а в Сарненском районе было разрушено предприятие.

В Звягеле Житомирской области российский "Шахед" попал в магазин, в результате чего погибли два человека. Также было повреждено гражданское предприятие – завод "Cersanit".

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