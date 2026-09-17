Наводнение в Непале стало результатом опасной цепочки событий: что выяснили ученые

Обрушение горной породы и льда спровоцировало мощную волну, которая разрушила долины Непала.

Катастрофическое наводнение на границе Непала и Китая в конце августа стало результатом сложного сочетания природных процессов, многие из которых могли быть усилены изменением климата, считают более 20 международных ученых.

Как пишет CNN, 26 августа огромная масса горной породы и ледникового льда шириной около 600 метров сорвалась с горы Лангтанг-Лирунг и рухнула примерно на 2100 метров вниз, в долину. Высвободившаяся энергия была сопоставима с землетрясением магнитудой 5,2.

Удар практически мгновенно растопил лед. Поток воды, льда и обломков захватил насыщенные влагой отложения и, вероятно, столкнулся со льдом на дне долины. В результате сформировалась мощная волна, которая с огромной скоростью прошла более 30 километров вниз по течению, разрушая населенные пункты, дороги и мосты.

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По мнению ученых из World Weather Attribution, катастрофу нельзя объяснить одним экстремальным погодным явлением. К обрушению привела цепочка процессов, которые усугублялись десятилетиями глобального потепления.

Одним из факторов могло стать землетрясение магнитудой 7,8,которое произошло в Непале в апреле 2015 года. Оно вызвало каменно-ледяную лавину на южном склоне горы и, предположительно, ослабило породу. После этого в районе стали чаще происходить оползни.

Дополнительную роль сыграло потепление. В Гималаях граница высоты, где температура достигает 0°C, поднимается более чем на 100 метров за десятилетие. Из-за этого в высокогорье оттаивает вечная мерзлота – смесь льда, камней, песка и грунта, которая помогает скреплять горные породы.

"Оттаивание мерзлоты снижает прочность пород и позволяет большему количеству воды проникать внутрь склона", – объяснил гидролог Вальтер Иммерзел.

Изменения ледника Лангтанг-Лирунг также могли сделать склон менее устойчивым. За последние десятилетия ледник значительно истончился и уменьшился, особенно после 2010 года. Талая вода могла проникать в трещины горной породы.

Еще одним фактором стала погода. Осенью прошлого года в регионе выпало необычно много снега, а июль и август оказались самыми теплыми за всю историю местных наблюдений. По расчетам ученых, из-за изменения климата летние температуры в регионе сейчас примерно на 1,5°C выше, чем раньше.

Исследователи отмечают, что связать глобальное потепление с изменениями количества снега и осадков сложнее из-за трудностей наблюдений в труднодоступных районах Гималаев.

При этом ученые считают, что изменение климата сыграло важную роль в подготовке условий для катастрофы. По их оценке, масштаб, скорость и сложность обрушения были настолько необычными, что существующие системы раннего предупреждения не смогли бы обеспечить достаточное время для эвакуации.

Катастрофическое наводнение в Непале: подробности

26 августа 2026 года мощная волна прошла по долине реки Трисули в Непале и Китае.

По последним данным, жертвами кататсрофы стали почти 1400 человек и еще несколько тысяч пропали без вести. Повреждены более 40 км дорог и 80 мостов.

К спасательным работам привлекли более 7000 человек; в пострадавшие районы направлялись также техника и беспилотники.

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