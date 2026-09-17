Возле украинских полярников родился первый в сезоне тюлененок Ведделла (фото)

В первые дни такие малыши обычно весят 25–30 кг и очень быстро растут на материнском молоке.

Украинские полярники, находящиеся на станции "Академик Вернадский" (остров Галиндез), зафиксировали важное событие – в районе станции родился первый в этом сезоне детёныш тюленя Ведделла.

Соответствующие фото опубликовал Национальный антарктический научный центр.

"Это – безусловно, самая милая новость недели. В районе станции "Академик Вернадский" родился первый детёныш тюленя Ведделла в этом сезоне. Малыш появился на свет на соседнем острове Винтер, который расположен напротив нашего острова Галиндез", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что сейчас в Антарктике – начало весны, и именно в это время самки тюленей Ведделла рожают детёнышей. Каждая приносит на свет одного детёныша.

По словам биолога 31-й экспедиции Кирилла Сулимы, исследователи уже некоторое время наблюдали за беременными самками, которые выходили на лед в традиционных местах размножения в окрестностях станции "Академик Вернадский".

"На днях отправились работать в океан и уже с лодки заметили стаю кайр, которые с криками кружили между соседними островами Винтер и Скуа. Обычно кайры так поступают, когда находят, чем полакомиться. Среди прочего это может быть плацента тюленей. Поэтому я решил исследовать это место, поднял дрон и увидел самку, которая только что родила", – рассказал Сулима.

Учёный сразу же отправился к маме и малышу, чтобы провести необходимые исследования. В частности, отобрать образцы плаценты.

"К счастью, мне удалось опередить мартинов и взять пробы. Это важно, ведь на их основе затем проводят молекулярно-генетические исследования, изучают содержание загрязняющих веществ и т. п.", – отмечает биолог.

Также украинские ученые отслеживают, насколько в целом успешно проходит ежегодное рождение "ведделлят". Ведь этот процесс тесно связан с морским льдом, который в последние годы активно сокращается. Соответственно, ухудшаются условия для размножения упомянутого вида тюленей, отмечают исследователи.

По наблюдениям биологов, нынешний первенец и его мать чувствуют себя нормально. В первые дни малыши обычно весят 25–30 кг и очень быстро растут на питательном молоке самки, жирность которого составляет 54%. К концу периода вскармливания, который длится около 3 месяцев, они могут достигать 90 кг. А взрослые тюлени Ведделла весят около 400 кг.

Пол первого тюлененка пока определить не удалось.

Украинские полярники запечатлели, как Антарктика "печет" снежные пончики

Напомним, недавно украинские полярники, находящиеся на станции "Академик Вернадский" (остров Галиндез), зафиксировали уникальное природное явление – снежные пончики. Это многослойные скрутки снега, внутри которых часто образуется пустота. Их диаметр может колебаться от нескольких сантиметров до более метра. Чтобы образовался такой скруток, необходимо совпадение нескольких погодных условий. Речь шла о том, что необходимы два разных слоя снега. Нижний – подмерзший или покрытый ледяной коркой – выполняет роль подложки, верхний – свежий, рыхлый и мокрый – должен покрывать нижний, но не прилипать к нему. Температура воздуха должна быть близка к точке таяния льда, а ветер – достаточно сильным, чтобы перемещать комки снега и при этом не разрушать их.

Вас также могут заинтересовать новости: