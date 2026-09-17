В столице возникли проблемы с водой: Россия нанесла удар по 'Киевводоканалу'

В настоящее время водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, заверили в предприятии.

В ночь на 17 сентября Россия атаковала объекты "Киевводоканала" в Киеве. Из-за обстрела частично прекратилась подача воды на левом берегу столицы, а в отдельных районах правого берега снизилось давление, сообщили в пресс-службе "Киевводоканала" в Facebook.

"В связи с обстрелами было частично приостановлено водоснабжение на левом берегу и снижено давление в некоторых районах на правом берегу. Специалисты оперативно восстановили работу объектов и предоставление услуги", – говорится в сообщении.

При этом в предприятии заверили, что в настоящее время водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, все объекты предприятия находятся в рабочем режиме.

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"После ночной вражеской атаки на город в настоящее время "Киевводоканал" работает в штатном режиме, обеспечивая водоснабжение всех жителей столицы", – добавили в пресс-службе.

"Киевводоканал" – последние новости

3 сентября стало известно, что Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривны за кубометр. Решение объясняют ростом стоимости электроэнергии, топлива и реагентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявлял о вероятных ударах России по объектам водоснабжения.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев также сообщал, что повреждение системы водоснабжения Киева может стать одной из главных летних угроз для жителей столицы. По его словам, враг будет пытаться оставить Киев без воды, и к этому нужно готовиться каждому киевлянину.

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