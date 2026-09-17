'Предупредительный выстрел': Forbes раскрыл, почему РФ атаковала железную дорогу на границе

Украинские чиновники не исключают, что целью мог стать дипломатический поезд.

Российский беспилотник атаковал железнодорожные пути на границе Украины и Польши вскоре после того, как Москва пригрозила Великобритании из-за военной помощи Украине. На момент удара поблизости находились поезда с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом, пишет Forbes.

По словам украинских чиновников, усовершенствованный российский беспилотник столкнулся с пассажирским поездом, который двигался сразу за поездом Бориса Джонсона. Рядом находился и поезд, в котором ехал Дэвид Петреус.

В то же время пока нет однозначного ответа, был ли этот удар попыткой непосредственно атаковать кого-то из высокопоставленных западных политиков.

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Питер Дикинсон, эксперт по российско-украинскому конфликту в Атлантическом совете, предположил, что целью Москвы могло быть запугивание западных политиков и других высокопоставленных гостей Украины.

"Борис Джонсон был одним из десятков высокопоставленных чиновников, которые выезжали из Украины по этой железнодорожной линии именно в то время", – сказал Дикинсон.

По его словам, удар мог быть не попыткой убийства, а "предупредительным выстрелом", призванным напугать иностранных чиновников и убедить их в опасности поездок в Украину. Эксперт говорит:

"Это классический пример гангстерской тактики [правителя России Владимира] Путина".

Он добавил, что Москва может пытаться запугать своих оппонентов угрозами и демонстративными актами насилия.

"Дипломатический поезд" мог стать целью

В "Укрзализныце" сообщили подробности инцидента. По данным компании, незадолго до столкновения локомотива на границе Украины и Польши на станции Ягодин находился дипломатический поезд.

"На борту находились советники по вопросам безопасности из нескольких стран-членов ЕС и бывшие европейские лидеры, в том числе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", – говорится в сообщении.

В другом поезде на станции в этот момент находился бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Украинские чиновники отметили, что реактивный беспилотник, атаковавший локомотив, был обнаружен заранее. Сигнал об эвакуации поезда был дан примерно за 15 минут до столкновения.

"Вполне вероятно, что целью российского беспилотника мог быть дипломатический поезд, который отправился со станции раньше запланированного срока из-за корректировки расписания в режиме реального времени, внесенной в ответ на постоянную угрозу российских ударов", – заявили украинские чиновники.

Они пояснили, что железнодорожники постоянно меняют график движения, чтобы избежать прохождения поездов по одним и тем же участкам в точно определенное время, поскольку это делает их потенциальными целями для дронов и ракет.

"Враг продолжает свои многочисленные попытки атак", – добавили чиновники.

Джонсон назвал удар атакой на гражданскую железную дорогу

После инцидента Борис Джонсон раскритиковал Кремль, заявив, что удар был нацелен на мирных жителей и дипломатов.

"Я не знаю, какая извращенная логика побудила Путина взорвать сегодня утром неподвижный украинский локомотив на польской границе", – написал Джонсон.

Он подчеркнул, что украинцы ежедневно сталкиваются с подобными атаками, в том числе и на гражданской железной дороге.

"Когда мы собираемся предоставить им необходимую противовоздушную оборону?" – спросил бывший британский премьер.

Также Джонсон призвал разморозить российские активы и передать их Украине.

"На счете в бельгийском банке более 140 миллиардов евро, а в Лондоне – около 10 миллиардов фунтов стерлингов", – заявил он.

Москва ранее угрожала Великобритании

Атака произошла через несколько недель после угроз Москвы в адрес Великобритании из-за ее военной поддержки Украины. Российские дипломаты заявляли, что использование Украиной британских беспилотников для нанесения ударов по целям в глубине российской территории означает сознательное обострение конфликта со стороны Лондона.

"Действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за которые ему придется отвечать... Чем глубже его вовлечение в конфликт и чем больше его поддержка киевской террористической машины, тем выше цену он заплатит", – заявили российские дипломаты.

Питер Дикинсон считает, что эти угрозы являются частью более широкой гибридной войны России против союзников Украины в Европе. По его словам, Москва уже прибегала к другим провокационным действиям, в частности связанным с беспилотниками и ракетами вблизи территории стран НАТО.

По мнению эксперта, такие действия могут быть направлены на ослабление единства НАТО, при этом не переходя к прямой масштабной войне с Альянсом.

Песков заявил о возможности ударов по всей Украине

После атаки пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о способности российских военных проводить операции на всей территории Украины:

"Наши военные проводили операции на всей территории Украины и будут продолжать это делать".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после удара призвал европейские и североамериканские государства усилить поддержку Украины.

"Варварские удары России на границе Украины и Польши" он назвал "террором Путина", который "стучит" в двери ЕС и НАТО. Сибига призвал западные государства ужесточить санкции против России и увеличить военную помощь Украине.

"Действуйте сейчас: примените всю силу санкций к агрессивному режиму Путина. Заставьте Москву ощутить последствия своего террора", – заявил он.

Эксперт предупреждает о дальнейшей эскалации

Дикинсон считает, что дипломатических мер недостаточно для противодействия действиям Москвы. По его мнению, союзникам Украины следует усилить военную поддержку, в частности обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны и необходимым вооружением:

"Россия сейчас открыто угрожает НАТО и ЕС".

Он также предупредил, что отсутствие реакции Запада, по его мнению, может подтолкнуть Москву к дальнейшей эскалации.

"Если западные лидеры решат ничего не предпринимать, они подтолкнут Путина к дальнейшей эскалации", – заявил Дикинсон.

"Он будет продолжать эскалацию, пока не столкнется с решительным ответом".

По его словам, Москва может воспринимать колебания или призывы к компромиссу как сигнал к усилению давления.

Удар на границе с Польшей – что известно

Напомним, что 13 сентября на границе Украины с Польшей прогремели взрывы. Россияне атаковали АЗС. Возле пункта пропуска "Ягодин" загорелись грузовики. Двое водителей получили травмы.

В тот же день Россия нанесла удар по пассажирскому поезду на границе с Польшей. Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

По данным ГПСУ, атака российской оккупационной армии на контрольно-пропускной пункт "Ягодин" произошла вследствие того, что Беларусь вновь включает ретрансляторы, которые помогают вражеским дронам проникнуть вглубь территории Украины.

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