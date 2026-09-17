Зеленский назначил исполняющего обязанности генерального прокурора

Им стал руководитель Хмельницкой областной прокуратуры.

Обязанности генерального прокурора Украины будет исполнять Антон Ковальский – руководитель Хмельницкой областной прокуратуры. Об этом стало известно с указа президента Владимира Зеленского № 946/2026 от 17 сентября.

"Возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей генерального прокурора", – говорится в документе.

Решение глава государства принял в соответствии с положениями закона "О правовом режиме военного положения".

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Как сообщается на сайте Хмельницкой областной прокуратуры, Ковальский родился 12 мая 1984 года в городе Винница.

В 2011 году он окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение" и в том же году начал работать в органах прокуратуры.

Ковальский постепенно занимал следующие должности: старшего следователя; старшего прокурора прокуратуры г. Винницы; старшего прокурора отдела прокуратуры Винницкой области; начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области; начальника управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области; заместителя прокурора Винницкой области.

С сентября 2020 года по октябрь 2021 года был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры, а с ноября 2021 года – руководителем Черновицкой областной прокуратуры.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. Отставку Кравченко ранее поддержала Верховная Рада. Заявление об увольнении предыдущий генпрокурор написал 7 сентября.

Это произошло на фоне заявлений антикоррупционных органов о разоблачении преступной организации, связанной с деятельностью мошеннических колл-центров. Впоследствии Кравченко заявил, что выехал за границу "в командировку".

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