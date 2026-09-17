В Украине подешевел евро: свежий курс валют на 17 сентября

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,44 грн, а евро – 51,22 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 17 сентября, не изменился и составляет 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 51,87 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,22 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,71 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,99 грн/евро, а курс продажи – 51,63 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,60 гривни за доллар. Таким образом, национальная валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг был установлен на уровне 51,45 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 6 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что в Украине до 20 сентября не стоит ожидать резких изменений курса валют. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 44,4–44,8 гривни на межбанковском рынке и 44,5–45 гривни на наличном рынке.

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