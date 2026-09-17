Доллар подскочил до максимума с конца июля, – Reuters

Евро опустился до минимума за семь недель.

Доллар в четверг, 17 сентября, достиг максимального значения за семь недель. Укрепление американской валюты произошло на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, пишет Reuters.

"Наибольшая опасность для доллара США заключается в том, что президент США Дональд Трамп в ближайшие недели вновь усилит давление на ФРС, что может привести к возобновлению сомнений в независимости центробанка. Однако сама ФРС сделала все возможное, чтобы развеять эти сомнения", – заявил стратег Commerzbank Майкл Пфистер.

Отмечается, что цены на нефть снизились, продолжив падение на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии нефти через Оман. При этом доллар, как правило, выигрывает от роста цен на нефть, поскольку экономика США менее уязвима к энергетическим потрясениям, чем экономики других крупных стран. Так, нынешняя ситуация негативно сказывается на евро и иене.

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На этом фоне индекс доллара, измеряющий курс доллара по отношению к корзине валют, достиг отметки 100,36 – максимального уровня с 31 июля.

В свою очередь, курс евро вырос на 0,14% – до 1,1481 доллара после того, как достиг 1,1456 доллара – минимального значения за семь недель. Что касается японской валюты, то курс доллара к иене снизился на 0,41% – до 155,68.

Курс доллара в Украине – последние новости

Курс доллара в украинских банках 17 сентября остался без изменений и составляет в среднем 44,92 грн за доллар. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,44 грн. В то же время средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек – до 51,87 грн за евро. В украинских банках продать европейскую валюту можно в среднем по 51,22 грн за евро.

Национальный банк Украины установил на 17 сентября официальный курс доллара на уровне 44,60 грн. По сравнению с предыдущим днем гривна укрепилась на 4 копейки.

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