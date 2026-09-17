Дорожные рабочие нашли 1500 окаменелостей, застывших в янтаре 105 миллионов лет назад (фото)

Помимо необычного цвета, пристальное внимание ученых привлекает высокое качество сохранности образцов.

В холмистой местности Кантабри на севере Испании, где затопили угольный карьер глубиной 300 метров, месторождение янтаря, обнаруженное случайно во время дорожных работ, стало для ученых одним из богатейших источников информации о жизни, существовавшей 105 миллионов лет назад. Об этом пишет The Daily Galaxy.

На участке Эль-Соплао (El Soplao), где янтарь отливает необычным сине-фиолетовым цветом, было найдено более 1500 образцов членистоногих и описано 40 новых видов.

История Эль-Соплао началась почти случайно в 2005 году, когда строительные работы обнажили залежи янтаря, однако потребовалось еще два года, прежде чем двое геологов осознали научную ценность находки.

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С тех пор почти два десятилетия раскопок превратили это место в объект, который исследователи называют эталонным "консерват-лагерштеттом" (Konservat-Lagerstätte) - местонахождением с исключительной сохранностью ископаемых остатков, позволяющим реконструировать функционирование целых экосистем, а не просто внешний вид отдельных организмов.

Отмечается, что сам янтарь относится к альбскому ярусу раннего мелового периода - времени масштабных биологических изменений, когда цветковые растения начали вытеснять хвойные леса, доминировавшие на протяжении миллионов лет. Согласно новому обзору, опубликованном в журнале Journal of the Geological Society, именно этот временной период делает данное месторождение столь ценным.

Почему этот янтарь светится синим

В отличие от большинства месторождений, янтарь из Эль-Соплао отличается поразительным сине-фиолетовым свечением, обусловленным химическим соединением под названием гвайазулен. Эта характерная окраска выделяет данный янтарь на фоне находок того же возраста из других регионов мира. Исследователи под руководством доктора Альбы Санчес-Гарсия из Университета Валенсии отмечают, что ботаническое происхождение янтаря указывает на дерево-продуцент из семейства хвойных *Cheirolepidiaceae* - одних из доминирующих смолоносных деревьев той эпохи.

Интересно, что помимо цвета, пристальное внимание ученых привлекает высокое качество сохранности образцов. Биовключения здесь, как правило, объемные и сохраняют высокую анатомическую точность, хотя исследователи отмечают, что, судя по анализу поврежденных включений и данным микротомографии, большинство образцов представляют собой полые слепки Авторы отмечают:

"Отпечатки в янтаре встречаются редко, но известны отдельные примеры - например, отпечатки крыльев или побегов Frenelopsis на крупных натеках смолы".

Жизнь, застывшая в янтаре

Месторождение Эль-Соплао отличается от многих других источников янтаря не только тем, какие именно организмы в нем сохранились, но и высокой степенью детализации запечатленного в них поведения.

Среди наиболее примечательных находок - древнейший из известных науке клещей, а также личинка златоглазки Hallucinochrysa diogenesi: она маскировалась, нося на спине "рюкзак" из мусора - стратегию, которую и по сей день, спустя более 100 миллионов лет, используют ее современные потомки.

Кроме того была обнаружена муха, застывшая в момент питания: на ее теле сохранились комочки пыльцы вымершей группы голосеменных растений. Это служит прямым доказательством того, что процесс опыления существовал еще до того, как эту экологическую роль взяли на себя цветковые растения. Кроме того, были найдены перья тероподовых динозавров; на некоторых образцах видны следы, указывающие на то, что они были вырваны у живых животных, задевших липкую смолу в процессе ее стекания.

Два десятилетия неразгаданных тайн

Важно, что несмотря на огромный объем собранного материала - от ракообразных, пауков и насекомых до беспозвоночных морских и солоноватоводных водоемов (например, пиритизированных брюхоногих моллюсков и колоний мшанок), - ряд загадок остается неразгаданным.

Главная из них - полное отсутствие муравьев в янтаре из Эль-Соплао и других испанских месторождений, хотя в янтаре из других регионов мира находили муравьев того же геологического возраста. Авторы исследования пишут:

"Продолжающиеся междисциплинарные исследования месторождения Эль-Соплао, включая дальнейшие полевые работы, направлены на уточнение представлений о тафономических процессах и экологических закономерностях с применением передовых методов и аналитических подходов".

Новости археологии

С момента открытия такого рода динозавров как Диплодок в 1878 году, все подтвержденные остатки диплодоков находили в формации Моррисон - богатом местонахождении окаменелостей на западе США. Однако теперь палеонтологи обнаружили остатки диплодока в Испании.

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