Польша готовит для Украины новый пакет помощи с боеприпасами для F-16

Авиационные боеприпасы в этом комплекте используются для уничтожения дронов.

Польша готовит для Украины новый пакет военной помощи с боеприпасами для истребителей F-16. Об этом пишет Polskie Radio со ссылкой на слова заместителя министра национальной обороны Польши Станислава Взёнтека.

В частности, Польша предоставит авиационную технику. Стоимость оборонного пакета может составить 50 млн евро.

В заявлении говорится, что авиационные боеприпасы из этого пакета будут использоваться для уничтожения дронов.

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"Наша помощь находится в процессе подготовки. Скоро все состоится. Не могу говорить, что в ней содержится, только скажу: это то, в чем Украина сейчас нуждается. Речь идет, в частности, о базовых боеприпасах. Это те, которые устанавливаются на F-16 для сбивания российских дронов", - отметил Взёнтек.

В то же время издание "Милитарный" добавило, что украинские F-16 в ходе борьбы против авиации РФ используют ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120. В прошлом году в Украине также были замечены F-16 с ракетами APKWS II, эффективными против беспилотников.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее командир подразделения украинских пилотов F-16 с позывным "Фантом" рассказал о нехватке ракет для истребителей. По его словам, Украине нужны дополнительные ракеты не только для систем Patriot, но и ракеты AIM-120.

Отмечается, что дефицит стал настолько острым, что украинские пилоты вынуждены экономить ракеты.

Также сообщалось, что в Канаде более 20 украинских пилотов готовятся к переходу на истребители F-16 и Gripen. В частности, президент Владимир Зеленский во время визита в город Норт-Бей, провинция Онтарио, сел в летный симулятор, и украинские пилоты рассказали ему о том, как ведет себя учебно-боевой L-39 по сравнению с самолетами советской эпохи.

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