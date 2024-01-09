В 2024 году для школьников отменят ГИА и ВНО, а НМТ будет проходить в новом формате.

Не смотря на полномасштабную войну, украинские школьники продолжают получать знания и сдавать выпускные экзамены. В 2024 году, как и в прошлые два года "большой" войны, 11-классники будут сдавать Национальный мультитест (НМТ) вместо ВНО. В этом году формат теста немного изменится, а также увеличится количество обязательных предметов. Мы расскажем, как будет проходить НМТ 2024, и что будет с остальными выпускными экзаменами.

Будет ли ВНО в 2024 году

Из-за полномасштабной войны ВНО в Украине отменяется. Не будет его и в 2024 году. Этот формат предусматривает, что на каждый предмет выделяется отдельный день для сдачи экзамена, но в условиях войны организовать такое невозможно. Поэтому на смену ВНО ввели мультитест, который сдается за один день.

Отрицательным также является ответ на вопрос, будет ли ГИА в 2024 году в Украине. 4-классники и 9-классники не будут сдавать ГИА в 2024 году, и причина не только в войне. До 9 класса ещё не дошла программа НУШ. Выпускников средней школы пришлось бы оценивать по старой программе, которая уже не является актуальной.

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Национальный мультитест 2024 - что известно

НМТ 2024 будет проводить в новом формате. К примеру, увеличится количество предметов: история Украины станет обязательным предметом для поступления в вузы.

Таким образом, в НМТ 2024 суммарно будет 4 предмета: 3 обязательных и 1 на выбор. Обязательными предметами будут украинский язык (без литературы), математика и история Украины. Четвертый предмет - на выбор ученика: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), биология, география, физика или химия.

Таким образом Украина приблизится к стандартам стран Европы, где у выпускников проверяют знания не менее пяти предметов.

Как и в прошлые года, НМТ 2024 будет проводиться в две сессии - основную и дополнительную. Точные даты станут известны позднее. Пробный НМТ 2024 проводиться не будет.

Сколько продлится НМТ 2024

Суммарно НМТ 2024 будет длиться 240 минут: планируется два блока по 120 минут, между которыми будет перерыв. На каждый предмет выделяется по 60 минут.

Структура мультитеста в 2024 году такая:

60 мин - украинский язык;

60 мин - математика;

перерыв;

60 мин - история Украины;

60 мин - предмет на выбор.

Сколько времени будет выделено на перерыв - объявят позже.

Какими будут задания на НМТ 2024

НМТ 2024 по украинскому языку будет проводиться без вопросов по литературе (её можно будет сдать отдельно. А НМТ 2024 по истории Украины станет обязательным для всех, но будет содержать лишь тесты о периоде XVI-XXI веков.

Пока что неизвестно, какими будут количество и структура заданий, и сколько баллов нужно будет набрать по каждому предмету для прохождения теста. Эти детали огласят в течение 2024 года. Однако в МОН заявляли, что собираются повысить пороговые баллы на НМТ по всем предметам.

Поскольку на каждый тест выделят всего по 60 минут, заданий открытого типа, скорее всего, не будет.

Воздушная тревога во время НМТ приостанавливает ход экзамена. Выпускникам предложат пройти в укрытие до окончания тревоги, а затем продолжить тест после отбоя. Если тревога будет длиться больше 2,5 часов, то экзамен могут перенести на дополнительную сессию. Неявка на мультитест из-за воздушной тревоги считается уважительной причиной - такому абитуренту надо будет зарегистрироваться на дополнительную сессию.

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