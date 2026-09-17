Рютте жестко ответил на запугивания со стороны России

Генсек НАТО также похвалил Великобританию за "серьезный подход к безопасности".

Глава НАТО Марк Рютте встретился с британским премьер-министром Энди Бернемом, оба лидера говорили об угрозе со стороны России и подтвердили поддержку Украины. Об этом сообщает DPA.

"НАТО не поддастся на запугивание со стороны России, ведущей кампанию враждебных действий. Россия хочет помешать нам помогать Украине, но её действия лишь побудят нас делать для Украины ещё больше. Действия России - это признак слабости и симптом провала Путина в Украине", - заявил Рютте.

Генсек НАТО также похвалил Великобританию за "серьезный подход к безопасности".

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"Вместе с союзниками по НАТО она возглавляет противодействие опасной и безрассудной кампании России против нас. Вместе мы продолжим укреплять нашу способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы", - сказал Рютте.

По его словам, Альянсу нужно "больше Великобритании и больше Европы", а европейские союзники должны обеспечить военную силу, необходимую для реагирования на современные угрозы.

"Крайне важно, чтобы ваши вооруженные силы и впредь обеспечивали ту жесткую силу, которая необходима НАТО", - заявил генсек.

Он также подчеркнул необходимость выполнения союзниками новых обязательств в отношении оборонных расходов. Для Великобритании это означает движение к общенатовской цели - расходовать на оборону 3,5% ВВП к 2035 году.

Угрозы РФ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Европе, что ее война с РФ, если она начнется, будет "очень короткой". Он в очередной раз повторил свои предыдущие заявления и заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия якобы не собирается нападать на Европу, мол, "у нас нет никакого интереса заниматься этим".

Однако, как он отметил, если Европа нападет на Россию, то "это будет уже совсем другая война".

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