РФ атаковала иностранное судно в Черном море: погиб капитан, есть раненые среди моряков

Судно под флагом Танзании направлялось в один из украинских портов.

В Черном море российские военные нанесли удар с помощью дронов по гражданскому иностранному судну, в результате чего погиб капитан, еще несколько моряков получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, в четверг, 17 сентября, во время следования в один из украинских портов судно под флагом Танзании было атаковано российским БПЛА.

"В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения", – заявили в министерстве.

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В ведомстве добавили, что информация о состоянии судна уточняется.

"Россия систематически атакует украинские порты, портовую инфраструктуру и гражданские торговые суда, создавая угрозу для людей и международного судоходства в Черном море. Ожидаем надлежащей реакции международного сообщества и дальнейших скоординированных действий по усилению защиты гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов", – подчеркнули в министерстве.

По данным Одесской ОВА, в результате атаки повреждены надстройка и палуба судна.

Вражеские атаки на судоходство в Черном море

Как писал УНИАН, россияне значительно усилили террор против украинских портов и гражданских судов, следующих по морскому коридору к портам в Одесской области. Недавно военные РФ атаковали гражданское судно в Одесской области. В результате удара был поврежден буксир Tedy под иностранным флагом – погибли двое граждан Азербайджана – члены экипажа. Еще двое граждан Азербайджана пострадали и были госпитализированы. Шестерым морякам, также гражданам Азербайджана, оказали необходимую помощь на месте.

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