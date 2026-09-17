Считают кровати, лекарства и хирургов: немецкие больницы готовятся к войне, - Bloomberg

Больницы готовят укрытия, обучают гражданских хирургов лечить военные травмы и оценивают запасы медикаментов на случай массового поступления раненых.

В Германии начали активно готовить систему здравоохранения к возможным сценариям войны, в частности к массированным атакам беспилотников и большому количеству раненых. Правительственные органы проверяют, смогут ли больницы работать в условиях оборонного сценария, пишет Bloomberg.

Одним из таких объектов стал военный госпиталь в Ульме. Глубоко под его палатами расположен бункер времен Холодной войны, строительство которого завершилось в 1979 году. Его создавали для лечения раненых в случае ядерного удара.

Подземный медицинский комплекс может вместить до 2000 человек в течение 90 дней. Большую часть последних десятилетий он практически не использовался, однако теперь немецкие военные рассматривают возможность его восстановления.

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Для этого понадобятся миллионы евро, в частности на модернизацию систем вентиляции и электроснабжения.

"Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. Впереди нас ждет марафон", – сказал главный медицинский директор и командир Военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт.

В Германию могут прибывать до 1000 раненых ежедневно

В отчете Бундесвера, посвященном возможным сценариям вторжения России на территорию НАТО, отмечается, что в Германию может прибывать до 1000 раненых военных ежедневно.

Пять военных госпиталей страны быстро достигнут предельной вместимости, поэтому во время войны гражданские больницы также должны будут принимать раненых.

Это может создать беспрецедентную нагрузку на систему здравоохранения и потребовать распределения медицинской помощи между военными и гражданскими пациентами.

Еще одна проблема – нехватка специалистов. По оценкам, лишь несколько сотен немецких врачей имеют опыт лечения травм, связанных с войной.

Поэтому Бундесвер и Немецкое общество травматологии предлагают специальные курсы для гражданских хирургов. Самые интенсивные программы могут подготовить лишь 50–100 хирургов в год.

Спрос на такие курсы уже вырос. Некоторые правительства федеральных земель бронируют целые недели занятий, а места на курсах сложно найти.

Германия проверяет запасы лекарств и персонала

Отдельной проблемой остаются медицинские запасы и цепочки поставок. Немецкие больницы оценивают, на какой срок им хватит лекарств и хирургических материалов в случае масштабного кризиса. Германия, как и значительная часть Европы, зависит от Китая в отношении многих критически важных компонентов для производства антибиотиков и обезболивающих.

Больницам в стране рекомендуется иметь запас медикаментов для интенсивной терапии лишь на шесть недель. Проблемы могут возникнуть и с производством препаратов, необходимых для лечения тяжелых ранений. Биотехнологическая компания CSL выяснила, что до 20% ее сотрудников в некоторых регионах могут быть привлечены в качестве резервистов или добровольцев.

Компания также изучает возможности поддержания производства критически важных препаратов в случае резкого роста спроса.

"Без факторов свертывания крови ситуация становится очень сложной", – сказала руководительница CSL в Германии, Австрии и Швейцарии Аннегрет Виттих-Хеффер.

Германия изучает опыт Украины

Особое внимание немецкие специалисты уделяют украинскому опыту работы больниц во время войны.

Екатерина Белка, анестезиолог и профессор из Киева, рассказала, как после начала полномасштабного вторжения украинские медики переносили пациентов на нижние этажи, защищали окна от осколков стекла и обустраивали подземные помещения в качестве дополнительных лечебных зон.

После российских ударов по энергетической инфраструктуре больницы также начали диверсифицировать источники электроэнергии, устанавливая генераторы и солнечные панели.

По ее словам, одной из самых больших проблем во время войны была неопределенность – высокий уровень стресса, недостаток информации и понимания ситуации.

Между тем Университетская больница Ульма, расположенная напротив военного госпиталя, создала специальную команду по кризисным ситуациям и устойчивости. Она проводит учения по противодействию терроризму и изучает возможность переоборудования подземного гаража в долгосрочное аварийное укрытие.

В Германии также планируют создать систему, которая в режиме реального времени будет отображать доступность больничных коек, медикаментов и медицинского персонала, необходимого для работы в условиях войны.

В настоящее время эта информация остается разрозненной между различными учреждениями, что затрудняет координацию.

"Сейчас у нас есть эти "островки" – больницы. Теперь речь идет об их подключении к общей системе", – сказала член комитета Бундестага по вопросам здравоохранения Мария-Лена Вайс.

Германия усиливает обороноспособность

Как сообщал УНИАН, в Германии уже давно существуют проблемы с набором добровольцев в армию. В апреле этого года издание DW отмечало, что немецкой армии катастрофически не хватает людей. На фоне этого Берлин продолжает сохранять добровольную службу в армии, но в то же время недавно там ввели обязательные анкеты и медицинские осмотры. Это решение вызвало волну протестов по всей стране.

По данным журналистов, количество отказчиков от службы в немецкой армии стало стремительно падать на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

На днях министр обороны Германии Борис Писториус отдал приказ о принудительном направлении немецких военных в бригаду Бундесвера в Литве. Первые такие назначения должны начаться осенью и могут коснуться тысячи военнослужащих.

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