В Украине около 1,8 миллиона домохозяйств получают жилищные субсидии.

Из-за роста тарифов на электроэнергию, размер жилищной субсидии и льготы на жилищно-коммунальные услуги для всех домохозяйств, которые имеют на них право, будет пересчитан.

"Чтобы иметь возможность восстановить энергосистему и обеспечить свет в домах, были повышены тарифы на электроэнергию. В связи с этим обращаем внимание, что программа жилищных субсидий продолжает действовать", - говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Отмечается, что перерасчет субсидий Пенсионный фонд проведет автоматически, и гражданам никуда дополнительно обращаться не нужно. В ведомстве напомнили, что субсидия предоставляется, если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Размеры же обязательного платежа остаются неизменными.

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"То есть фактически вы будете оплачивать столько же, сколько платили до увеличения тарифов. Разницу - компенсирует государство", - отметили в министерстве.

Сейчас в стране около 1,8 млн домохозяйств получают жилищные субсидии, среднегодовой размер субсидии до повышения тарифов составлял 1490 грн. Еще 1,3 млн домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги. Среднегодовой размер льготы на ЖКУ составил 1300 грн.

Повышение тарифов в Украине - последние новости

С 1 июня Кабинет министров установил единую фиксированную цену на электроэнергию для населения 4,32 грн/кВт*ч. Согласно объяснению Минэнерго, это решение вынужденное и необходимое для того, чтобы страна не осталась без электроснабжения в условиях российских атак на энергосистему.

Народный депутат и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал, что после поднятия цены на электроэнергию для населения в Украине могут поднять тариф на холодную воду.

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