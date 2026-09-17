'Калашников' передал армии РФ крупную партию 'новых' снайперских винтовок (фото)

СВДС представляет собой модернизированную версию очень старой советской винтовки СВД.

"Калашников" сообщил об отгрузке крупной партии 7,62-мм снайперских винтовок СВДС со складными прикладами в рамках государственных контрактов на 2026 год. Российский концерн написал об этом в своем Telegram-канале.

Конкретное количество "Калашников" не назвал, однако отметил, что по итогам прошлого года увеличил производство 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами в 13 раз по сравнению с 2024 годом.

"Калашников" делает акцент на том, что СВДС "остается актуальной" на фронтах российско-украинской войны и даже "пользуется повышенным спросом" – в частности, благодаря компактности, легкости и надежности.

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СВДС – справка

СВДС представляет собой модифицированную версию снайперской винтовки Драгунова (СВД), разработанную для использования воздушно-десантными войсками, морской пехотой и подразделениями специального назначения. Базовую СВД приняли на вооружение советской армии в далеком 1963 году.

В отличие от базовой СВД, в СВДС деревянные элементы заменили на полимерные. Винтовка получила складной приклад рамочной конструкции, а также поворотную щеку, которая должна повышать удобство использования оптических приборов во время стрельбы.

СВДС оснащена открытыми механическими прицельными приспособлениями. Винтовка использует 7,62-мм винтовочные патроны различных типов, но наилучшую кучность обеспечивают снайперские боеприпасы. По словам россиян, СВДС может поражать личный состав и небронированные цели на расстоянии до 1300 метров.

РФ неоднократно пыталась заменить СВД (и ее модификации), поскольку для современной войны она устарела как в моральном, так и в техническом плане. Речь, в частности, идет о низкой кучности стрельбы.

Судя по всему, окончательно сделать это так и не удалось. В качестве замены СВД россияне рассматривали, в частности, СВЧ (снайперскую винтовку Чукавина). По имеющимся данным, "Калашников" поставляет ее лишь ограниченными партиями, в частности для десантных или специальных подразделений.

Стрелковое оружие россиян – другие новости

Недавно концерн "Калашников" сообщил о передаче государственному заказчику крупной партии 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года. Вероятно, оружие предназначено для российских вооруженных сил. В самом концерне АК-12 называют "самым востребованным образцом стрелкового оружия" в российской армии.

А еще ранее концерн представил макет 5,45-мм автомата АК-12+, который существенно отличается от базовой версии. По заявлениям производителя, внесенные конструктивные изменения должны улучшить кучность стрельбы.

Новую модификацию оснастили современными оптико-электронными прицелами, которые, как утверждается, должны повысить точность ведения огня как днем, так и ночью.

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