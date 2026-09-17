Под видом студентов: Россия нашла новую рабочую силу для производства дронов, – Bloomberg

Северокорейцев оформляют как студентов, а большую часть их заработка, согласно отчету, забирает режим Ким Чен Ына.

Россия все активнее привлекает граждан Северной Кореи к производству военных беспилотников, которые используются в войне против Украины. Часть работников, согласно отчету США и их союзников, оформляют как студентов, чтобы обойти международные санкции. Об этом говорится в отчете Многосторонней мониторинговой группы по санкциям, в которую входят США и их союзники, пишет Bloomberg.

По оценкам группы, до 25 тысяч северокорейцев могут работать в российской индустрии беспилотников. В частности, они задействованы на объектах в Алабуге в Татарстане, где собирают беспилотные летательные аппараты.

Авторы отчета отмечают, что такое сотрудничество свидетельствует о расширении военных связей между Россией и Северной Кореей. Речь идет уже не только об оружии и военных, но и о рабочей силе и промышленном производстве.

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Россия получает дополнительную рабочую силу для отраслей промышленности, поддерживающих ее войну против Украины. В то же время Северная Корея получает доступ к иностранной валюте, которая, согласно данным отчета, помогает финансировать ее ядерную и ракетную программы.

Северокорейцев оформляют как студентов

В отчете отмечается, что северокорейские рабочие в России маскируются под студентов с помощью визовой схемы, чтобы избежать санкций.

В среднем один северокорейский работник в России зарабатывает около 7500 долларов в год. В то же время большую часть этих средств, согласно отчету, забирает режим Ким Чен Ына. В отдельных случаях сумма конфискованных денег может даже превышать фактический заработок работника.

Зарплата северокорейцев, работающих в России, может быть до пяти раз выше, чем та, которую они могут получать в Китае. Это делает Россию все более прибыльным направлением для Пхеньяна.

По оценкам авторов отчета, к концу 2025 года в Китае работали от 20 до 70 тысяч северокорейских рабочих, а в России – от 15 до 30 тысяч.

Пхеньян получает сотни миллионов долларов

Согласно данным отчета, северокорейские работники за рубежом могли принести режиму Ким Чен Ына до 800 миллионов долларов в прошлом году.

Эти деньги, как отмечается в документе, обеспечивают финансирование незаконных ядерной и ракетной программ Северной Кореи, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

"Власти КНДР осуществляют жесткий контроль над передвижением рабочих и их взаимодействием с иностранцами, чтобы предотвратить дезертирство, тогда как сбежавшие рабочие рискуют подвергнуться мести в отношении членов их семей, оставшихся в Северной Корее", – говорится в отчете.

США и их союзники, в частности Южная Корея и Япония, входят в группу из 11 стран, которая следит за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи.

Эта группа была создана после того, как в 2024 году Россия наложила вето на продление мандата комиссии ООН, которая на протяжении 15 лет отчитывалась об уклонении Северной Кореи от санкций и развитии ее ядерного арсенала.

Сотрудничество РФ и Северной Кореи – последние новости

Как сообщал УНИАН, этим летом российский диктатор Владимир Путин нашел покладистого союзника для бомбардировок украинских городов: для ракетных ударов оккупанты начали применять северокорейские боеприпасы КН-23 и КН-24. Именно такими ракетами, в частности, был нанесен удар по Запорожью в ночь на 11 августа, напомнила The Telegraph.

КНДР передала РФ 40 баллистических ракет КН-23 и КН-24. И если поставки из КНДР будут продолжать расти, Москва сможет наносить масштабные удары значительно дольше, чем это позволяли бы ее производственные возможности.

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