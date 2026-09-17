Возле Чернобыля заметили редкое насекомое-воровку с синими крыльями и мощными челюстями

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили редкую пчелу – ксилокопу, которую за выгрызание неестественного входа в цветы исследователи называют "воровкой".
Специалисты заповедника обнародовали фото, на котором можно увидеть необычное насекомое почти черного цвета.
"Если увидите большую тёмную пчелу с блестящими фиолетово-синими крыльями – перед вами, скорее всего, ксилокопа. Её не зря называют настоящим "плотником" среди насекомых. Самка мощными челюстями выгрызает ходы в сухой или отмершей древесине, обустраивая там гнездо. Внутри она создает отдельные ячейки, в которых будет развиваться ее потомство", – рассказали специалисты.
По их словам, то, что человеку кажется обычной сухой веткой или старым стволом, для ксилокопы может быть местом для размножения. Ведь мертвая древесина является важной частью природных экосистем и служит средой обитания для множества организмов, в частности различных беспозвоночных.
Взрослые ксилокопы питаются нектаром и пыльцой и играют важную роль в опылении растений, добавляют исследователи. Также эти пчелы умеют "выбирать кратчайшие пути".
"Некоторые ксилокопы прокусывают основание длинной цветочной трубки и добираются до нектара, минуя естественный вход в цветок. Такой способ питания называют цветочным воровством", – говорится в сообщении.
На вид ксилокопа может казаться довольно грозной – крупная, темная, с мощными челюстями. Но на самом деле, говорят специалисты, эти пчелы в основном неагрессивны и не представляют опасности, если их не беспокоить.
Ксилокопа занесена в Красную книгу Украины со статусом "уязвимый вид".
Возле Чернобыля "засветился" один из крупнейших наземных хищников в мире
Как писало УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике вновь зафиксировано присутствие бурого медведя, который является одним из крупнейших наземных хищников в мире. Отпечатки лап – важное доказательство присутствия крупных млекопитающих. По характеру следов, их размерам, форме и особенностям походки специалисты могут определять вид животного, направление его движения и, при благоприятных условиях, оценивать отдельные особенности его поведения.