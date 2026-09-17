Бельгийский суд принял важное решение по замороженным российским активам, - Reuters

Минфин страны не имел правовые полномочия для отказа в разблокировке замороженных активов российского банка "БКС".

Суд постановил, что министерство финансов Бельгии не может принимать решения по замороженным российским активам. Об этом пишет Reuters.

Минфин страны не имел правовые полномочия для отказа в разблокировке замороженных активов российского банка "БКС", хранящихся в брюссельской клиринговой палате "Euroclear".

Отмечается, что хотя это решение распространяется только на банк "БКС", другие решения министерства финансов, принятые в рамках того же механизма, также могут быть оспорены, если Бельгия не пересмотрит правовую базу.

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"БКС" хранил ценные бумаги и средства в системе Euroclear через Национальный расчетный депозитарий России, который в июне 2022 года был подвергнут санкциям ЕС. Это привело к замораживанию активов банка, хранящихся в системе Euroclear.

В июле 2024 года банк обратился к бельгийским властям с просьбой о разблокировке своих активов, но казначейство отказало. "БКС" обжаловал этот отказ в Госсовете Бельгии.

В постановлении суда говорится, что в соответствии с правилами ЕС о санкциях Бельгия должна назначить "компетентный орган" для принятия решений по запросам о разблокировке замороженных активов.

Замороженные российские активы

Ранее в Бельгии неоднократно заявляли, что не поддерживают перенос средств из бельгийского депозитария Euroclear в другую финансовую структуру под контролем Европейского Союза с целью облегчения их конфискации для поддержки Украины.

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