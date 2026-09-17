Бельгийский суд принял важное решение по замороженным российским активам, - Reuters

Суд постановил, что министерство финансов Бельгии не может принимать решения по замороженным российским активам. Об этом пишет Reuters.
Минфин страны не имел правовые полномочия для отказа в разблокировке замороженных активов российского банка "БКС", хранящихся в брюссельской клиринговой палате "Euroclear".
Отмечается, что хотя это решение распространяется только на банк "БКС", другие решения министерства финансов, принятые в рамках того же механизма, также могут быть оспорены, если Бельгия не пересмотрит правовую базу.
"БКС" хранил ценные бумаги и средства в системе Euroclear через Национальный расчетный депозитарий России, который в июне 2022 года был подвергнут санкциям ЕС. Это привело к замораживанию активов банка, хранящихся в системе Euroclear.
В июле 2024 года банк обратился к бельгийским властям с просьбой о разблокировке своих активов, но казначейство отказало. "БКС" обжаловал этот отказ в Госсовете Бельгии.
В постановлении суда говорится, что в соответствии с правилами ЕС о санкциях Бельгия должна назначить "компетентный орган" для принятия решений по запросам о разблокировке замороженных активов.
Замороженные российские активы
Ранее в Бельгии неоднократно заявляли, что не поддерживают перенос средств из бельгийского депозитария Euroclear в другую финансовую структуру под контролем Европейского Союза с целью облегчения их конфискации для поддержки Украины.