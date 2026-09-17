Российские НПЗ рекордно наживаются на топливном кризисе, – СМИ

При этом Россия увеличивает выплаты компенсаций из бюджета за сдерживание цен на топливо.

В первом полугодии российские нефтеперерабатывающие заводы заработали 938 миллиардов рублей (примерно 11,4 млрд долл.), что на 16,2% больше, чем годом ранее. В третьем квартале прибыль вырастет ещё сильнее, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что украинские дроны вывели из строя 20% нефтеперерабатывающих мощностей в России, однако это не мешает российским НПЗ наращивать прибыль. Сверхприбыль обеспечивается сочетанием высоких оптовых цен на бирже и существенным увеличением выплат компенсаций из бюджета за сдерживание цен на топливо.

По данным издания, оптовые цены на нефтепродукты начали расти в марте, после начала войны на Ближнем Востоке. Индекс цен на светлые нефтепродукты с конца февраля прибавил 37%, из них 10% – только с конца июня. Бензин АИ-92 на бирже подорожал на 18% с конца февраля, АИ-95 – на 16%, а дизельное топливо – на треть.

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В июле биржевые цены достигли рекордных значений: 82,6 тыс. рублей за тонну 95-го бензина и 77,6 тыс. рублей за тонну дизтоплива. А в сентябре новый рекорд установила цена за тонну бензина АИ-92 – 73,1 тыс. рублей.

Компенсации из бюджета РФ

Одновременно выросли выплаты нефтяным компаниям из бюджета за поддержание низких цен на топливо. Во втором квартале выплаты из бюджета составляли почти 350 млрд рублей (4,16 млрд долл.) ежемесячно, а за июль-август – 500 млрд рублей (5,94 млрд долл.).

По оценкам аналитиков, в третьем квартале чистая маржа нефтепереработчиков может вырасти на 45%, до 35 тыс. рублей за тонну бензина и 48 тыс. рублей за тонну дизельного топлива.

С начала года розничные цены на бензин выросли на 21,2%, а на дизельное топливо – на 18,4%. Крупнейшие нефтяные компании, владеющие НПЗ и сетями автозаправок, благодаря выплатам из бюджета удерживают цены на своих заправках на уровне, близком к уровню инфляции, тогда как независимые сети закупают топливо по более высоким оптовым ценам и продают его дороже.

Потери России из-за ударов Украины

Украинский Генштаб в начале июля оценил общий ущерб, нанесенный российской нефтяной отрасли украинскими дронами с августа 2025 года, в 13,5 млрд долларов.

По оценкам страхового брокера Mains, в прошлом году прямые убытки нефтегазовой отрасли от ударов БПЛА превысили 100 млрд рублей, а вместе с упущенной выгодой и косвенными потерями – более 1 трлн рублей.

Удары по НПЗ России – последние новости

Журнал Forbes писал, что Москва и Киев вывели энергетическое противостояние на новый уровень, последствия которого могут ощутить на себе не только мирные жители обеих стран, но и пассажиры международных авиарейсов.

В этом месяце удары украинских дронов вынудили НПЗ "Роснефти" в Сизране и Саратове остановить работу из-за серьезных повреждений оборудования. Это может усугубить дефицит топлива в РФ, которая уже ограничила экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного топлива.

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