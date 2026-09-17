'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро на четверг

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 17 сентября, снизился на 5 копеек и составляет 44,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел сразу на 20 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,20 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 52,08 гривни.

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Нацбанк установил на 17 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,60 гривни за доллар. Таким образом, национальная валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг был установлен на уровне 51,45 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках 17 сентября не изменился и составлял 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,44 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне подешевел на 7 копеек и составляет 51,87 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 51,22 гривни за евро.

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