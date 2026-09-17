РФ атаковала Украину 'Ониксами', 'Искандерами' и 'Калибрами': сколько целей сбито

Основными направлениями атаки стали Киевская, Запорожская и Одесская области.

В ночь на 17 сентября (с 18:00 16 сентября) противник атаковал Украину ракетами различного типа. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В частности, россияне атаковали противокорабельными ракетами "Оникс" из Курской области РФ, баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400/KN-23" из Брянской и Воронежской областей РФ, 4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Каспийского моря, 10 ракетами "Бандероль"/"Дань-Т" из воздушного пространства акватории Азовского моря, а также 157 ударными БПЛА типа Shahed (более половины – реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия" из Орла, Миллерово (РФ), оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Отмечается, что основными направлениями удара стали Киевская, Запорожская и Одесская области.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 131 цель, в том числе 7 "Бандероль"/"Дань-Т" и 124 БПЛА типа Shahed, "Гербер" и дроны других типов.

"Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 36 точках, а также падение сбитых (обломки) в 5 точках", – говорится в сообщении.

Ночная атака – что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 17 сентября россияне нанесли удары по нескольким районам Киева. В результате атаки зафиксированы попадания, пострадали 16 человек. В Днепровском районе обломки упали на нескольких участках. Там повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС. Кроме того, в одном из мест повреждены остекление и фасад трехэтажного офисного здания.

В Святошинском районе, по предварительным данным, зафиксировано попадание в нежилое здание. Также в нескольких домах выбиты окна. В Соломенском районе, по предварительной информации, разрушено складское здание. Пожара, по предварительным данным, нет. В Подольском районе зафиксировано попадание в складское здание.

Оккупанты совершили массированную атаку и на Одесскую область – в областном центре произошло попадание в многоэтажку и частный жилой сектор, есть раненые, среди которых – маленький ребенок.

В результате ночной вражеской атаки пострадало 19-этажное жилое здание, разрушены квартиры с 14-го по 16-й этажи. Всего пострадало 7 человек. Среди них – двое детей.

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