'Не враждебный шаг': Ле Пен заговорила об отмене помощи Украине

По ее словам, Франция продолжит поставлять Украине оборудование для обороны, но больше не в состоянии оказывать финансовую поддержку.

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция не может продолжать финансовую поддержку Украины на нынешних условиях. Об этом она сказала в эфире LCI во время программы "Objectif 2027".

Говоря о бюджетных вопросах, Ле Пен подчеркнула необходимость "делать выбор", утверждая, что ее решения будут отличаться от тех, которые принимались ранее.

"Я готова делать выбор", – заявила она, приводя в качестве примера ситуацию с Украиной.

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По ее мнению, Франция не может и дальше оказывать Украине финансовую поддержку на нынешних условиях.

"Это не является враждебным шагом по отношению к Украине. Мы можем продолжать обучать их солдат и армию, а также поставлять им оборудование для обороны, но финансово мы больше не в состоянии этого делать. В конце концов, нельзя, с одной стороны, утверждать, что нет ни одного евро на индексацию пенсий, а с другой – находить миллиарды на европейские взносы", – сказала она.

Отвечая на вопрос о войне в Украине и предложении некоторых кандидатов направить французские истребители Rafale для защиты воздушного пространства Киева, Ле Пен заявила, что Эммануэль Макрон прав, отказываясь от этого, поскольку такой шаг мог бы втянуть Францию в состояние непосредственного участия в войне.

Также она призвала организовать "мирную конференцию для завершения этого конфликта" – "настоящей кровавой бойни", которая длится "дольше, чем Первая мировая война" и которую "необходимо прекратить".

Кандидат заявила о намерении провести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также привлечь к переговорному процессу Германию, Польшу и Турцию.

"Я считаю, что историческая роль Франции заключается именно в том, чтобы создать условия для переговоров, которые откроют путь к миру, – так же, как мы это сделали в случае с Вьетнамом", – резюмировала она.

Позиция ультраправых Франции по Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Джордан Барделла заявил, что безответственно продолжать предоставлять деньги Украине без каких-либо гарантий. По его словам, для оказания помощи Киеву необходимо положить конец напряженности вокруг Ормузского пролива.

Барделла выразил уверенность, что лучшая услуга, которую Франция и ее партнеры могут сейчас оказать украинскому народу и украинскому сопротивлению, – это положить конец напряженности вокруг Ормузского пролива.

Он подчеркнул: то, что происходит в Ормузском проливе, резко увеличивает доходы России от экспорта нефти и в то же время ослабляет позиции Украины.

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