Сейчас специалисты ликвидируют все проблемы, которые возникли из-за перехода от бумажной системы к цифровой.

После регистрации и обновления данных в новом приложении для военнообязанных "Резерв+" не стоит удалять его с телефона. Все внесенные данные все равно останутся в реестре.

"Если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это неправильно", - сказала пресс-секретарь Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алена Кузина в интервью "11 каналу".

По ее словам, после регистрации и обновления данных через "Резерв+" военнообязанного все равно вызовут в ТЦК. Это сделают с помощью повестки или другим способом.

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Кузина добавила, что первые дни перехода от бумажной системы к цифровой могут быть проблемными, поскольку приложение установило большое количество людей. Пресс-секретарь Днепропетровского областного ТЦК заверила, что специалисты ликвидируют все проблемы.

Мобилизация в Украине

По последним подсчетам, через приложение "Резерв+" свои данные обновили по состоянию более 1,1 млн военнообязанных. Из них более 14 тыс. военнообязанных в 124 странах.

В случае не уточнения в течение 60 дней, после 17 июля 2024 года повестка будет направлена на его адрес зарегистрированного места жительства.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснил, влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию и растолковал, что означают статусы в "Резерв+".

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