В первую очередь нужно уточнить три вещи: адрес места жительства, контактный номер телефона и электронную почту.

В Украине 18 мая заработал новый закон о мобилизации. С этой даты у военнообязанных украинцев есть 60 дней для обновления учетных данных. Эксперт по мобилизационным вопросам и военному учету, юрист Наталья Печерица ответила "Суспильному" на популярные вопросы по этому процессу.

"Призывников, военнообязанных, резервистов и военнообязанных женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Новый закон закрепил обязанность этих категорий людей обновить свои данные в течение 60 дней, то есть до 18 июля 2024 года. В первую очередь нужно уточнить три вещи: адрес места жительства, контактный номер телефона и электронную почту. Впоследствии нужно будет добавить место работы, семейное положение и т.д.", - отметила она.

По словам юриста, сейчас есть три способа уточнения данных:

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визит в ТЦК и СП по месту учета;

через ЦПАУ;

через электронный кабинет военнообязанного, через приложение "Резерв+".

Печерица также рассказала о категории граждан, которым не нужно обновлять свои данные.

"Это люди, которых исключили из воинского учета. В статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" подробно расписано, кого должны брать на воинский учет, и в каких случаях человека исключают с воинского учета... Если человек прекратил гражданство Украины, если его признали непригодным для военной службы, то есть по состоянию здоровья, если человека признали в установленном законом порядке без вести пропавшим или его объявили умершим. Или же человек достиг предельного возраста пребывания в запасе - то есть 60 лет", - рассказала эксперт.

Она добавила, что мужчину, которого остановят на улице, в первую очередь попросят показать свой военный учетный документ. Его проверят, а затем вручат повестку.

"Варианта не будет, что на улице остановят и скажут снова обновлять данные. Кстати, если военно-учетный документ отсутствует или его потеряли, то тот человек должен обновить свои данные непосредственно в ТЦК. Такую процедуру предусматривает новое постановление Кабмина от 16 мая № 560", - подытожила Печерица.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, в случае не уточнения в течение 60 дней военнообязанным или резервистом фактического адреса места жительства, после 17 июля 2024 года повестка будет направлена на его адрес зарегистрированного места жительства.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснил, влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию и растолковал, что означают статусы в "Резерв+".

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