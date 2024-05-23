Военно-учетная специальность определяется по образованию человека и его специальности.

В Украине сейчас продолжается мобилизация и с 18 мая все военнообязанные имеют 60 дней для актуализации своих данных. Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал "Громадському", влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию.

Как сообщается, военно-учетная специальность (ВОС) определяется по образованию человека и его специальности. Таким образом, чем больше профессиональных способностей имеет военнообязанный, тем больше у него специальностей - в соответствии с документами, подтверждающими его профессиональные знания и навыки. Кроме этого, ВОС могут меняться во время службы.

Отмечается, что если человек 30 лет назад получил удостоверение водителя грузовика, но не имеет практики, получить такую специальность он не сможет. Эти нюансы определяются во время личной беседы работника ТЦК с лицом.

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Как добавляется, у многих украинцев в документах значится военно-учетная специальность "строитель - подсобный рабочий". Это связано с тем, что эти люди после получения приписного в 17 лет больше не появлялись в военкомате, а потому ТЦК не имеет информации об их образовании. Соответствующую ВОС дают людям без профессионального образования, а потому важно вовремя обновлять свои данные.

По словам подполковника Литвина, мобилизация людей с определенными военно-учетными специальностями происходит по потребностям ситуации на фронте. Сначала ТЦК отправляет мобилизованных в учебные центры для прохождения базовой общей военной подготовки. Там человек лицо может изменить свою специальность. То есть ВОС в учетной карточке еще не означает конкретных обязанностей уже в армии или что человека сразу отправят в конкретные части.

Мобилизация в Украине - последние новости

18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. По словам Дмитрия Лазуткина новый закон меняет подход к войне во всей Украине.

Forbes отметил, в целом изменения могут увеличить бригады сухопутных войск Украины примерно на 10%. Армия формирует пять новых пехотных бригад, однако для всех новых войск не хватает тяжелой техники.

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