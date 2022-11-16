Зеленский уверен, что после победы над российскими оккупантами, в Украине произойдет настоящий "миграционный бум".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда украинцам можно возвращаться домой из-за границы.

По его мнению, возвращаться в Украину рано, но он не может запретить вынужденным беженцам это делать.

"Побуждать возвращать людей - это большая ответственность. Но по моему мнению, возвращаться ли людям, когда есть риск, - это личная ответственность. Это личные вещи. Я не могу так сказать: "Возвращайтесь!". Если бы украинское небо было полностью или на 90% защищено, мы говорим откровенно: экономика государства без вас не в состоянии работать. И таки ее нет без людей, которые работают", - заявил президент во время общения с украинскими СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

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Впрочем, в настоящее время нет гарантий, что украинские воздушные силы защитят небо на 90-100%, подчеркнул президент.

Зеленский уверен, что после победы над российскими оккупантами, в Украине произойдет настоящий "миграционный бум" и экономический прилив средств.

"Они все вернутся. Еще будут очереди, а также граждане из других стран, которые захотят приехать в Украину. У нас будет бум", - убежден Зеленский.

Война в Украине: беженцы

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

По данным опросов, в целом 85% украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, намерены вернуться домой.

Как писал УНИАН, страны Восточной Европы готовятся к новой волне беженцев из Украины. Власти ряда стран отмечает, что новая волна спровоцирована атаками РФ на энергосистему Украины.

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