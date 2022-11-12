68% трудоустроенных беженцев из Украины могут пользоваться украинским языком на работе в Польше.

Почти половина (48%) беженцев, которые работают в Польше и Германии, намерены остаться там на более долгий период, как минимум на один год после окончания войны.

68% трудоустроенных беженцев из Украины могут пользоваться украинским языком на работе в Польше, сообщают эксперты Миграционной платформы EWL.

Такой высокий показатель объясняется результатом многолетней традиции трудоустройства украинских граждан в Польше и обеспечения возможности их профессионального развития.

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В Германии процент беженцев из Украины, использующих украинский язык на работе, более чем в четыре раза меньше (16%). Об этом свидетельствуют данные исследования, проводимого миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета. 55% беженцев не знают немецкого языка, что является барьером для их трудоустройства.

Зато каждый второй трудоустроенный беженец в Германии (53%) заявляет о знании ангийского языка по крайней мере на коммуникативном уровне. Это может быть связано со значительной долей трудоустройства молодежи (16%) в возрасте 18-25 лет в этой стране. В Польше на английском говорят 33% беженцев из Украины.

Более половины респондентов (54%) в Польше подтверждают, что уже изучают польский язык, а 28% готовы его учить. Более половины респондентов (57%) в Германии указывают, что изучают немецкий язык. Примерно 39% людей признаются, что не хотят и не намерены изучать этот язык. Это может быть связано с опасением трудностей с ее усвоением или с коротким временем пребывания беженцев в Германии.

Украинские беженцы в ЕС: что известно

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Европейская комиссия продлит еще на год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

В странах Восточной Европы готовятся к открытию Центров по приему украинских беженцев. Новую волну беженцев ожидают из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики.