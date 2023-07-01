Монахам Украинской православной церкви закрыли доступ в несколько корпусов на территории Киево-Печерской Лавры. Помещения опечатают.
Как рассказала в комментарии "Суспільне" глава спецкомиссии Министерства культуры Марьяна Томин, доступ закрыли к тем помещениям, где нет монахов.
Адвокат монастыря "Киево-Печерская лавра" протоиерей Никита Чекман опубликовал документы на этот счет, полученные от государственного заповедника "Киево-Печерская лавра". В них указано, что после того, как в начале июня спецкомиссия Минкульта закончила инвентаризацию имущества в Лавре и составила акт сдачи-приемки объекта, монахи продолжили пользоваться помещениями.
"С учетом указанного и учитывая статус охраняемых ЮНЕСКО памятников Нижней Лавры, Заповедником принято решение о прекращении доступа монахов Монастыря к помещениям", — говорится в документе.
С 4 июля начнет работу новая комиссия, которая должна опечатать эти корпуса. Как указано в документе, речь идет о Гостином дворе и кельях.
Ситуация вокруг Киево-Печерской Лавры – последние новости
В марте Министерство культуры решило расторгнуть договор аренды помещений Киево-Печерской лавры монастырем в составе УПЦ МП. От монахов потребовали покинуть территорию Лавры до конца месяца, но до сих пор это требование не выполнено в полной мере.
В начале июня свою работу закончила государственная комиссия, проводившая инвентаризацию имущества Лавры, которым последние 30 лет пользовались монахи УПЦ МП. Также монахам было снова озвучено требование срочно покинуть территорию объекта.