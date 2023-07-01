Борьба за Лавру между Минкультом и УПЦ МП пока продолжается.

Монахам Украинской православной церкви закрыли доступ в несколько корпусов на территории Киево-Печерской Лавры. Помещения опечатают.

Как рассказала в комментарии "Суспільне" глава спецкомиссии Министерства культуры Марьяна Томин, доступ закрыли к тем помещениям, где нет монахов.

Адвокат монастыря "Киево-Печерская лавра" протоиерей Никита Чекман опубликовал документы на этот счет, полученные от государственного заповедника "Киево-Печерская лавра". В них указано, что после того, как в начале июня спецкомиссия Минкульта закончила инвентаризацию имущества в Лавре и составила акт сдачи-приемки объекта, монахи продолжили пользоваться помещениями.

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"С учетом указанного и учитывая статус охраняемых ЮНЕСКО памятников Нижней Лавры, Заповедником принято решение о прекращении доступа монахов Монастыря к помещениям", — говорится в документе.

С 4 июля начнет работу новая комиссия, которая должна опечатать эти корпуса. Как указано в документе, речь идет о Гостином дворе и кельях.

Ситуация вокруг Киево-Печерской Лавры – последние новости

В марте Министерство культуры решило расторгнуть договор аренды помещений Киево-Печерской лавры монастырем в составе УПЦ МП. От монахов потребовали покинуть территорию Лавры до конца месяца, но до сих пор это требование не выполнено в полной мере.

В начале июня свою работу закончила государственная комиссия, проводившая инвентаризацию имущества Лавры, которым последние 30 лет пользовались монахи УПЦ МП. Также монахам было снова озвучено требование срочно покинуть территорию объекта.

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