Более 80% украинцев смотрят с оптимизмом на свои перспективы в следующем году.

Большинство украинцев чувствовали себя счастливыми в 2020 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Несмотря на эпидемию коронавируса и экономические проблемы, 8,5% опрошенных отметили, что в 2020 году они чувствовали себя очень счастливыми и 45,5% - в основном счастливыми. При этом социологи отмечают, что это самый низкий уровень ощущения счастья, по сравнению с 2018-2019 годами (в 2018 году очень счастливыми были 12% опрошенных, а преимущественно счастливыми - 47,6%, в 2019 году соответственно - 11,9% и 49,2%).

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При этом в текущем году зафиксирована самая высокая часть респондентов, которые заявили, что чувствуют себя преимущественно несчастными (29%) и совсем несчастными (9%).

По данным опроса, в конце 2020 года самыми распространенными чувствами, которые испытывают украинцы, размышляя о будущем страны, остались надежда (43%), оптимизм (31%) и тревога (28%).

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что эпидемия и экономический кризис отразились на мыслях украинцев о будущем. В частности, доля респондентов, которые испытывают надежду, уменьшилась до 43%, а это меньше, чем в 2018-2019 годах (в те годы было соответственно 52% и 56%). Также уменьшился уровень оптимизма по сравнению с предыдущими двумя годами. Об уверенности среди респондентов заявили лишь 8% (в 2019 году - 18%).

По данным социологов, чувство безысходности удвоилось: теперь его испытывают 14% опрошенных, тогда как год назад таких респондентов было лишь 6%. Увеличилось и количество украинцев, которые испытывают растерянность: теперь их 18%. При этом социологи отмечают, что именно столько растерянных фиксировали в 2015 году.

Результаты опроса показали, что несколько вырос пессимизм: с 5,5% в конце 2019 года до 8% в декабре 2020-го. Эпидемия практически не повлияла на такие чувства, как тревога (28%), страх (9%) и равнодушие (4%).

Кроме того, более 80% украинцев смотрят с оптимизмом на свои перспективы в следующем году. В частности, 21% опрошенных считает, что новый год лично для них будет лучшим, а еще 62% надеются, что лучшего будет больше, чем худшего.

Как проводился опрос

Опрос проводился с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и части Донбасса.

Погрешность выборки не превышает 3,3%.

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Автор: Надя Пришляк