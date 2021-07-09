Говорят, что этими данными могут воспользоваться власти и украинская дипломатия для достижения "материальных репараций или каких-то моральных компенсаций".

61% опрошенных украинцев поддерживают (34,5% и 26,6% частично) идею выдвижения Украиной требований к Германии за преступления нацистского режима.

Такие данные опрос, которое было проведено Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2021 года по заказу Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, обнародованы сегодня на пресс-конференции.

Речь идет о массовых казнях мирного населения, военнопленных, подпольщиков и партизан, бойцов УПА, вывозе на принудительный труд. Не поддерживают такую идею 31,5% опрошенных. Эта идея имеет поддержку абсолютного большинства во всех макрорегионах страны.

Также 55,3% опрошенных поддерживают (36,2% и 19,1% частично) идею выдвижения Украиной требований к России за преступления сталинского режима: депортации украинцев и крымских татар. Не поддерживают 35,7%. Больше всего сторонников такого решения в западных областях (66,7%), меньше всего – на Донбассе (33,5%).

Читайте такжеОпрос показал, сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТОДиректор Украинского института национальной памяти Антон Дробович отмечает, что вопрос компенсаций сейчас очень часто поднимается, в том числе и нашими соседями. По его словам, в Польше в 2017 году во время опроса относительно того, поддерживают ли поляки требования о компенсации за преступления геноцида, совершенные нацистами против польской нации, 68% ответили, что да.

Дробович отметил, что правящая партия Польши "Право и справедливость" с 2017 по 2019 год "очень много усилий приложила для того, чтобы поднять на высокий политический уровень вопрос о компенсации Германии". "Более того, специальная парламентская комиссия работала, которая даже подсчитала, сколько денег немцы должны выплатить полякам - 850 миллиардов долларов". По его словам, если говорить об Украине, то потери ее могут быть больше польских.

При этом Дробович напомнил, что Греция также имела "конкретный финансовый запрос в Германию по компенсации ... - 339 миллиардов, и одним из главных аргументов было - компенсация за сожженные села". Он подчеркнул, что не обязательно Украине поднимать вопрос компенсации в материальном аспекте - это можно делать, но не обязательно это путь Украины. Есть и моральный аспект, где надо говорить о символических практиках, поддержке диалоговых проектов, образовательных, исследованиях архивов..."

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань отметил, что, возможно, "украинская власть и украинская дипломатия будет думать, как воспользоваться этими цифрами или для достижения материальных репараций, то каких-то моральных компенсаций".

Сообщается, что полевой этап исследования длился с 1 по 7 июня 2021 года. Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%, 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%, 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%, 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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Автор: Надя Пришляк