Едва ли не в каждом городе на памятных мероприятиях сегодня рядом можно было увидеть ветеранов прошлых войн с ветеранами АТО и ООС.

В субботу, 8 мая, в Украине отмечали День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Едва ли не в каждом городе на памятных мероприятиях сегодня рядом можно было увидеть ветеранов прошлых войн с ветеранами АТО и ООС, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЗеленский вместе с послами ЕС и G7 прибыл в Луганскую областьВ Луганскую область в День памяти и примирения приехал президент Владимир Зеленский с послами стран "Большой семерки". В частности, они посетили поселок Меловое - самый восточный населенный пункт Украины на границе с Россией.

Президент пообщался с жителями. По его словам, украинцы воевали против нацизма вместе с десятками народов и сегодня так же сообща должны защищать мир и противостоять врагу.

В Киеве к Мемориалу Славы цветы возложили ветераны Второй мировой войны и операции Объединенных сил. Городской голова Виталий Кличко в очередной раз подчеркнул, что в этот день крайне важно ценить каждую "минуту мира" и тех, кто его дарит Украине.

День памяти и примирения во Львове отмечали у памятного креста на территории бывшего концлагеря "Шталаг-328". Это место смерти 140 тыс. военнопленных. Почтить память павших собрались местные чиновники, бойцы ООС, американские, канадские и немецкие военные и дипломаты. Священники разных конфессий провели панихиду.

Читайте такжеЗеленский: украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война забирала наши жизни сегодняВ Запорожье сегодня в честь павших зажгли символический огонь. На мероприятии присутствовали ветераны Второй мировой и войны на украинском востоке. По их словам, все павшие воевали за то, чтобы освободить Украину, независимо от того, когда это происходило.

К мемориалу на Аллее Славы возложили цветы. 8 мая здесь считают днем скорби. Каждый вспоминает друзей, которые не вернулись с войны.

В Одессе мероприятия начались с общегородской минуты молчания. Затем у памятника Неизвестному матросу под ливнем и грозой провели межконфессиональный поминальный молебен. Священнослужители около десяти конфессий - христианской, иудейской веры, ислама - молились вместе за мир и спокойствие в Украине.

С самого утра в Харькове несли розы и гвоздики к Вечному огню. Во время Второй мировой на этом месте нацисты расстреляли тысячи солдат и партизан. Военные отсалютовали залпами, а погибших в войне люди почтили минутой молчания.

День памяти и примирения в Украине

В Украине День памяти и примирения отмечают в годовщину капитуляции нацистской Германии - 8 мая. Делается это согласно указу президента от 24 марта 2015 года, а также - закону Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", который вступил в силу 21 мая 2015 года.

Памятный день установлен с целью "достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения почтения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших".

Символом Дня памяти является красный мак и лозунг "1939-1945. Никогда снова".

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение ко Дню памяти и примирения. Он подчеркнул, что мир должен сделать все, чтобы не допустить такой войны в будущем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова