Движение поездов метрополитена будет приостановлено, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы и проезд в них будет бесплатным.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что необходимо быть готовыми к различным вариантам, в частности в случае чрезвычайной ситуации в столице.

Об этом он сообщил в Telegram, рассказывая, как будет жить столица в случае новых ударов врага и полного отсутствия электроснабжения.

"В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия вследствие этого электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным", - сказал Кличко.

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По его словам, все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии, в частности бензиновые и дизельные генераторы.

"Поэтому город имеет возможность обеспечить минимальный объем технологического процесса для подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей", - рассказал он.

Городской голова отметил, что движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено, а 45 подземных станции метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки, сообщил Кличко, будут доступны: интернет-связь, электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты), питьевая вода и санитарные узлы.

"Средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому надо надевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи", - подчеркнул он.

Станции наземного участка метрополитена, напомнил Кличко, не будут использоваться для нужд гражданской защиты (как укрытие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и во время действия воздушной тревоги).

Угроза блэкаута: ситуация в Киеве

Как сообщал УНИАН, с начала октября РФ осуществила семь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Последняя из них была совершена 23 ноября. Ракеты поразили ряд энергообъектов, вызвав полное исчезновение света. Больше всего пострадали Киев и область, а также Одесская область.

В конце ноября дефицит электроэнергии в Киеве уменьшился с 50% до 30-35%. Однако, он все равно слишком велик, чтобы перейти на плановые отключения электроэнергии по графикам.

В случае новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и полного отсутствия электроснабжения вследствие этого, в Киеве будут работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ.

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