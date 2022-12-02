Городская власть обнародовала перечень соответствующих адресов.

В случае новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и полного отсутствия электроснабжения вследствие этого, в Киеве будут работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ.

"Враг коварен. И он в дальнейшем будет совершать геноцид украинцев, пытаясь уничтожить ключевые объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения украинских городов и поселков. Столичная власть и бизнес готовятся к различным вариантам развития событий, в частности, и к худшему сценарию", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко и опубликовал их перечень.

По его словам, в настоящее время уже составлен перечень, с указанием адресов, торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые продолжат работать на автономных источниках питания, чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах.

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Отмечается, что график их работы в условиях отсутствия электроэнергии может быть сокращенным.

Кличко обнародовал перечень адресов супермаркетов.

С перечнем адресов ТРЦ можно ознакомиться по ссылке.

Также будут работать 3 рынка: "Бессарабский рынок" (площадь Бессарабская, 2 - Шевченковский район); "Владимирский рынок" (улица Антоновича, 115 - Голосеевский) и "Житний рынок" (улица Верхний Вал, 16 - Подольский район).

Ситуация со светом в Киеве

Дефицит электроэнергии в Киеве уменьшился с 50% до 30-35%. Сейчас этот дефицит слишком велик, чтобы перейти на плановые отключения электроэнергии по графикам.

"ДТЭК Киевские электросети" добавила к графику отключений часть домов, которые были запитаны на линии с критической инфраструктурой.

Кличко сообщил сегодня об организации работы городского пассажирского транспорта в случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия вследствие этого электроснабжение в столице.

В частности, движение поездов метрополитена будет приостановлено, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы и проезд в них будет бесплатным.