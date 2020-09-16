Характер нанесения травм свидетельствует, что пострадавшего избивали два-три человека.

Жестоко избитый бывший узник Кремля Владимир Балух приходил в себя в больнице и пытался сорвать повязку с головы. Именно поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

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Как сообщает «Громадське радіо", об этом рассказал бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко.

«Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку (с головы – ред.), врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение», – отметил он.

По словам Сущенко, правоохранители рассматривают 4 версии избиения Балуха, но характер нанесения травм указывает на то, что это были умышленные физические действия 2 или 3 человек. Три версии отрабатываются следствием как основные.

"Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет. Если это хулиганство – то совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали с какой-то целью», – подытожил Сущенко

Избиение Балуха: что известно

Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили в Киеве ночью 8 сентября. Утром его нашли в столичном Гидропарке со сломанной рукой и ключицей.

У Балуха диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ему прооперировали голову. 11 сентября СМИ сообщили, что Балуха ввели в медикаментозную кому. Состояние пациента - стабильно тяжелое.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). В полиции заявили, что расследование ведут самые опытные и высококвалифицированные следователи.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании из 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.

Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

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Автор: Дмитрий Захаров